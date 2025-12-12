$42.270.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Українці найбільше споживають питного молока, а сиру – менше 5 кг на рік, що є найнижчим показником в Європі.

Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці

Серед усіх молочних продуктів українці найбільше споживають питного молока. Про це у коментарі УНН повідомила заступниця генеральної директорки, керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

Найбільше українці споживають звичайного питного молока, потім ідуть кисломолочні продукти (йогурти, кефір, сметана, кисломолочний сир), а вже потім – вершкове масло і сир. Сиру середньостатистичний українець споживає менше, ніж 5 кілограмів на рік, і це найнижчий показник в Європі. Для порівняння – поляк з’їдає 12 кілограмів сиру на рік 

– підсумовує Олена Жупінас.

Представниця профільної Асоціації також дала прогноз вартості молочної продукції для споживачів на наступний рік. 

Не зважаючи на додаткові затрати, які несуть як виробники молока так і переробні підприємства через блекаути та роботі на генераторах (вартість одного кіловата виробленого генератором дорожчає в декілька разів), ціни на молочну продукцію в Україні в першій половині 2026 року не виростуть, а навпаки - під тиском складських запасів та імпорту - будуть нижчими 

– прогнозує експертка.

Наразі на вартість молочної продукції тисне падіння цін на вершкове масло та сир.

Відпускні ціни з заводу на вершкове масло знижуються третій місяць поспіль. Так, в серпні вартість становила 400 грн/кг, а на початку грудня 250 грн/кг. Зниження цін на вершкове масло та сир відобразилися на закупівельній ціні на сире молоко. Вже зараз виробники молока працюють на межі собівартості і подальше її зниження може призвести до збитковості виробництва молоко приблизно у 40% виробників 

– підкреслює експертка.

Ще один додатковий фактор, що сприяє зниженню цін на молочні продукти, - зростання експорту масла з ЄС. 

Більше про ситуацію на ринку молочної продукції читайте у матеріалі УНН "Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози".

Алла Кіосак

