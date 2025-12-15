Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока

2025 рік став першим за час незалежності роком, коли фермери наростили поголів'я корів і збільшили виробництво сирого молока майже на 7%. Та ситуація на молочному ринку наразі така, що, за прогнозами, до 25% власників молочних ферм можуть ухвалити рішення про їх закриття. Про те, чому так може статися, у коментарі УНН розповіла заступниця генеральної директорки, керівниця проєктів зі співпраці із переробкою Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

2025 рік став першим, коли молочно-товарні ферми наростили поголів’я і збільшили виробництво сирого молока майже на 7%. Але ціновий тиск може знищити ці досягнення вже у 2026 році. У межах європейської інтеграції, до 2028 року, українські ферми мають відповідати європейським вимогам по утриманню та благополуччю тварин, це потребує великих фінансових вливань в перебудову та модернізацію. Через брак коштів на виконання законодавчих вимог до 25% власників молочних ферм можуть ухвалити рішення про їх закриття – каже Олена Жупінас.

Ситуація, що виникла на внутрішньому ринку, зокрема через падіння світових цін на вершкове масло, також не сприяє розвитку молочного фермерства.

"Згідно з експертними оцінками, станом на 1 грудня в Україні на складах переробних підприємств накопичилось близько 10 тис. т вершкового масла. І це є тривожним сигналом. Так, останні місяці експорт вершкового масла зменшується, а імпорт збільшується. Великі складські запаси тиснуть на ринок, і, на жаль, не всі заводи витримають цей тиск і вимушені будуть піти з ринку", - каже Жупінас.

За її словами, відпускні ціни з заводу на вершкове масло знижуються третій місяць поспіль: у серпні вона становила 400 грн/кг, а на початку грудня - 250 грн/кг.

"Зниження цін на вершкове масло та сир відобразилися на закупівельній ціні на сире молоко. Уже зараз виробники молока працюють на межі собівартості, і подальше її зниження може призвести до збитковості виробництва молока приблизно у 40% виробників", - пояснила представниця профільної асоціації.

