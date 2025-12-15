$42.190.08
Ексклюзив
07:53 • 92 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
06:29 • 4310 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 15562 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 25346 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 23569 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 33605 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 37709 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 51563 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 76604 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 51961 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока

Київ • УНН

 • 92 перегляди

У 2025 році українські фермери вперше наростили поголів'я корів та збільшили виробництво сирого молока майже на 7%. Проте, до 25% молочних ферм можуть закритися через ціновий тиск та брак коштів на модернізацію відповідно до європейських вимог.

Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока

2025 рік став першим за час незалежності роком, коли фермери наростили поголів'я корів і збільшили виробництво сирого молока майже на 7%. Та ситуація на молочному ринку наразі така, що, за прогнозами, до 25% власників молочних ферм можуть ухвалити рішення про їх закриття. Про те, чому так може статися, у коментарі УНН розповіла заступниця генеральної директорки, керівниця проєктів зі співпраці із переробкою Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

2025 рік став першим, коли молочно-товарні ферми наростили поголів’я і збільшили виробництво сирого молока майже на 7%. Але ціновий тиск може знищити ці досягнення вже у 2026 році. У межах європейської інтеграції, до 2028 року, українські ферми мають відповідати європейським вимогам по утриманню та благополуччю тварин, це потребує великих фінансових вливань в перебудову та модернізацію. Через брак коштів на виконання законодавчих вимог до 25% власників молочних ферм можуть ухвалити рішення про їх закриття

– каже Олена Жупінас.

Ситуація, що виникла на внутрішньому ринку, зокрема через падіння світових цін на вершкове масло, також не сприяє розвитку молочного фермерства.

"Згідно з експертними оцінками, станом на 1 грудня в Україні на складах переробних підприємств накопичилось близько 10 тис. т вершкового масла. І це є тривожним сигналом. Так, останні місяці експорт вершкового масла зменшується, а імпорт збільшується. Великі складські запаси тиснуть на ринок, і, на жаль, не всі заводи витримають цей тиск і вимушені будуть піти з ринку", - каже Жупінас.

За її словами, відпускні ціни з заводу на вершкове масло знижуються третій місяць поспіль: у серпні вона становила 400 грн/кг, а на початку грудня - 250 грн/кг.

Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці12.12.25, 19:00 • 38548 переглядiв

"Зниження цін на вершкове масло та сир відобразилися на закупівельній ціні на сире молоко. Уже зараз виробники молока працюють на межі собівартості, і подальше її зниження може призвести до збитковості виробництва молока приблизно у 40% виробників", - пояснила представниця профільної асоціації.

Більше про ситуацію на ринку молочної продукції читайте у матеріалі УНН "Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози"

Алла Кіосак

ЕкономікаАгроновини
Тварини
Україна