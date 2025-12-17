Львица Василина, эвакуированная из Харьковской области, внезапно умерла в Южной Африке

В Южной Африке умерла львица Василина, которую эвакуировали из Харьковской области. Как сообщает UAnimals, Василина умерла внезапно — однажды не проснулась, передает УНН.

По информации UAnimals, львицу Василину спасли из частной собственности в Харьковской области. Сбитая с толку и напуганная, она бродила по окрестностям одного из сел.

Тогда животное освободили и временно передали на реабилитацию в Центр Натальи Поповой.

Впоследствии благотворительный фонд FourPaws эвакуировал Василину в Нидерланды в реабилитационный центр. Там Василина и познакомилась со львом Николой — еще маленьким его нашли на улицах Черногории. Они подружились.

В апреле 2024 года Василина и Никола поселились в реабилитационном центре для спасенных из неволи животных — в Южной Африке. Это одно из лучших мест для спасенных диких кошек. Эта эвакуация стоила многочисленных усилий для FELIDA Big Cat Sanctuary, LIONSROCK, Центра спасения диких животных, UAnimals и еще многих замечательных волонтеров и организаций.

Лев и львица жили в одном просторном вольере и почти все время были вместе.

В FourPaws говорят, что Василина умерла внезапно — однажды не проснулась. Не было никаких признаков, что она чувствует себя плохо.

Сейчас в центре усиленно заботятся о Николе, которому будет непросто пережить потерю львицы.

Мы безмерно радовались новому дому для Василины в Южной Африке. И так же безмерно скорбим из-за ее смерти сейчас. Василина, жаль, что тебе пришлось пройти такой тяжелый путь из-за человеческой безответственности. Будем помнить тебя