15:43
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
12:13
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Львица Василина, эвакуированная из Харьковской области, внезапно умерла в Южной Африке

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Львица Василина, спасенная из Харьковской области, умерла в реабилитационном центре в Южной Африке. Она не проснулась, не имея никаких признаков болезни, после эвакуации и проживания со львом Николой.

Львица Василина, эвакуированная из Харьковской области, внезапно умерла в Южной Африке

В Южной Африке умерла львица Василина, которую эвакуировали из Харьковской области. Как сообщает UAnimals, Василина умерла внезапно — однажды не проснулась, передает УНН.

История Василины

По информации UAnimals, львицу Василину спасли из частной собственности в Харьковской области. Сбитая с толку и напуганная, она бродила по окрестностям одного из сел.

Тогда животное освободили и временно передали на реабилитацию в Центр Натальи Поповой.

Впоследствии благотворительный фонд FourPaws эвакуировал Василину в Нидерланды в реабилитационный центр. Там Василина и познакомилась со львом Николой — еще маленьким его нашли на улицах Черногории. Они подружились.

В апреле 2024 года Василина и Никола поселились в реабилитационном центре для спасенных из неволи животных — в Южной Африке. Это одно из лучших мест для спасенных диких кошек. Эта эвакуация стоила многочисленных усилий для FELIDA Big Cat Sanctuary, LIONSROCK, Центра спасения диких животных, UAnimals и еще многих замечательных волонтеров и организаций.

Лев и львица жили в одном просторном вольере и почти все время были вместе.

В FourPaws говорят, что Василина умерла внезапно — однажды не проснулась. Не было никаких признаков, что она чувствует себя плохо.

Сейчас в центре усиленно заботятся о Николе, которому будет непросто пережить потерю львицы.

Мы безмерно радовались новому дому для Василины в Южной Африке. И так же безмерно скорбим из-за ее смерти сейчас. Василина, жаль, что тебе пришлось пройти такой тяжелый путь из-за человеческой безответственности. Будем помнить тебя

- резюмировали в UAnimals.

Антонина Туманова

