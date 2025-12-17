Левиця Василина, евакуйована з Харківщини, раптово померла в Південній Африці

$42.180.06
49.670.01
ukenru
15:43 • 3274 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
12:13 • 11553 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 25472 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 19145 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 18811 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 19330 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 20388 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18125 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27668 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46750 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.6м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 32230 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto17 грудня, 09:06 • 14410 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА17 грудня, 10:06 • 12160 перегляди
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 11:01 • 10536 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 7688 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 7528 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 7044 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається14:39 • 6612 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 25479 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 32550 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Антоніу Кошта
Джорджа Мелоні
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Італія
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Бельгія
Реклама
УНН Lite
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo16:22 • 688 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 8138 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 20243 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 55481 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 72660 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Time (журнал)
Протипіхотна міна

Левиця Василина, евакуйована з Харківщини, раптово померла в Південній Африці

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Левиця Василина, врятована з Харківщини, померла в реабілітаційному центрі в Південній Африці. Вона не прокинулася, не маючи жодних ознак хвороби, після евакуації та проживання з левом Ніколою.

Левиця Василина, евакуйована з Харківщини, раптово померла в Південній Африці

У Південній Африці померла левиця Василина, яку евакуювали з Харківщини. Як повідомляє UAnimals, Василина померла раптово — одного разу не прокинулась, передає УНН.

Історія Василини

За інформацією UAnimals, левицю Василину врятували з приватної власності на Харківщині. Спантеличена і налякана вона блукала околицями одного зі сіл.

Тоді таварину визволили та тимчасово передали на реабілітацію до Центру Наталії Попової.

Згодом благодійний фонд FourPaws евакуював Василину до Нідерландів у реабілітаційний центр. Там Василина і познайомилася із левом Ніколою — ще малим його знайшли на вулицях Чорногорії.  Вони подружилися.

У квітні 2024 року Василина та Нікола оселилися у реабцентрі для врятованих із неволі тварин — у Південній Африці. Це одне з найкращих місць для врятованих диких котів. Ця евакуація вартувала численних зусиль для FELIDA Big Cat Sanctuary, LIONSROCK, Центру порятунку диких тварин, UAnimals і ще багатьох чудових волонтерів та організацій.

Лев і левиця жили в одному просторому вольєрі і майже весь час були разом.

У FourPaws кажуть, що Василина померла раптово — одного разу не прокинулась. Не було ніяких ознак, що вона почувається погано.

Наразі у центрі посилено піклуються про Ніколу, якому буде непросто пережити втрату левиці.

Ми безмежно раділи новому дому для Василини в Південній Африці. І так само безмежно сумуємо через її смерть зараз.  Василино, прикро, що тобі довелося пройти такий важкий шлях через людську безвідповідальність. Памʼятатимемо тебе

 - резюмували в UAnimals.

Антоніна Туманова

Суспільство
Село
Тварини
Харківська область
благодійність
Чорногорія
Південно-Африканська Республіка
Нідерланди