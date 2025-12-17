Левиця Василина, евакуйована з Харківщини, раптово померла в Південній Африці

У Південній Африці померла левиця Василина, яку евакуювали з Харківщини. Як повідомляє UAnimals, Василина померла раптово — одного разу не прокинулась, передає УНН.

За інформацією UAnimals, левицю Василину врятували з приватної власності на Харківщині. Спантеличена і налякана вона блукала околицями одного зі сіл.

Тоді таварину визволили та тимчасово передали на реабілітацію до Центру Наталії Попової.

Згодом благодійний фонд FourPaws евакуював Василину до Нідерландів у реабілітаційний центр. Там Василина і познайомилася із левом Ніколою — ще малим його знайшли на вулицях Чорногорії. Вони подружилися.

У квітні 2024 року Василина та Нікола оселилися у реабцентрі для врятованих із неволі тварин — у Південній Африці. Це одне з найкращих місць для врятованих диких котів. Ця евакуація вартувала численних зусиль для FELIDA Big Cat Sanctuary, LIONSROCK, Центру порятунку диких тварин, UAnimals і ще багатьох чудових волонтерів та організацій.

Лев і левиця жили в одному просторому вольєрі і майже весь час були разом.

У FourPaws кажуть, що Василина померла раптово — одного разу не прокинулась. Не було ніяких ознак, що вона почувається погано.

Наразі у центрі посилено піклуються про Ніколу, якому буде непросто пережити втрату левиці.

Ми безмежно раділи новому дому для Василини в Південній Африці. І так само безмежно сумуємо через її смерть зараз. Василино, прикро, що тобі довелося пройти такий важкий шлях через людську безвідповідальність. Памʼятатимемо тебе