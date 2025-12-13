$42.270.00
ukenru
Эксклюзив
11:00 • 614 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 2270 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 4602 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44 • 7200 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
07:37 • 4470 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49 • 15966 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 30957 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 37572 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 33204 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 37297 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Врач-пульмонолог Ростислав Любевич рассказал о скрытых симптомах бронхиальной астмы и важности своевременной диагностики. Он дал рекомендации по оказанию первой помощи во время приступа и профилактике заболевания.

Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя

Бронхиальная астма — это заболевание, которое может годами оставаться незамеченным, но однажды проявить себя внезапным и опасным приступом. Украинцы сегодня подвергаются все большему влиянию факторов, вредящих дыхательной системе, и именно поэтому понимание симптомов, триггеров и правил помощи является критически важным. Врач-пульмонолог медицинской сети "Добробут" Ростислав Любевич рассказал журналистке УНН о том, как именно развивается астма, как помочь человеку с приступом и что стоит знать об этом заболевании каждому.

Детали

Бронхиальная астма может возникнуть даже у человека, который считает себя абсолютно здоровым. По словам врача-пульмонолога, болезнь часто протекает скрыто, и первый приступ может застать человека в любом возрасте. Ростислав Любевич отмечает, что важно сочетание наследственности и действия внешних факторов, в частности загрязнения воздуха. Современные реалии в Украине лишь усиливают эти риски и делают проблему более масштабной.

Человек может прожить полжизни, не зная, что у него астма. Но бронхоспазм, который характеризуется приступом одышки, может случиться в любом возрасте впервые. Причина хронического воспаления – это сочетание наследственности и факторов окружающей среды (например, аллергенов), среди которых и поллютанты воздуха, возникающие в воздухе во время массовых обстрелов

– объясняет пульмонолог.

Одной из самых опасных ситуаций является внезапный приступ астмы. Чтобы оказать помощь человеку с приступом, важно действовать быстро и спокойно, ведь паника лишь ухудшает состояние пациента, говорит Ростислав Любевич. А правильный алгоритм действий поможет поддержать человека до приезда медиков, а иногда даже избежать тяжелых последствий. 

Если у человека возник приступ, важно успокоить его, посадить с опорой на руки, помочь воспользоваться ингалятором (больной бронхиальной астмой всегда его с собой носит, как правило это специальное устройство турбухалер или классический баллончик сальбутамола ("пшикалка")) и сделать 1-2 медленных глубоких вдоха после полного выдоха и стараться задержать дыхание на несколько секунд. Кроме того, нужно обеспечить доступ пациента к свежему воздуху. Если симптомы не проходят в течение 10-15 минут, человек не в состоянии говорить, имеет синюшность губ или начинает терять сознание – нужно немедленно вызвать скорую

– подчеркивает Ростислав Любевич.

На что обратить внимание

Своевременная и правильная диагностика не менее важна, ведь многие пациенты игнорируют первые сигналы. Часто люди привыкают к длительному кашлю или периодической одышке и не связывают это с возможным заболеванием, думая, что это следствие инфекции или усталости, хотя на самом деле, это может быть проявление астмы. 

Одышка, ощущение свистов при дыхании - классические симптомы. Мало кто обращает внимание на кашель, который также может быть признаком бронхиальной астмы. Также характерным признаком является длительное и затрудненное течение респираторных инфекций, то есть человек очень долго и часто болеет ОРВИ с длительными симптомами кашля или одышки. Следует обращать внимание на то, что симптомы могут иметь сезонность, например, обостряться летом и возникать в ответ на контакт с триггером

– отмечает пульмонолог.

Триггеры

Отдельная тема – триггеры астмы, которые могут быть как очевидными, так и почти незаметными. Чаще всего провокаторами выступают аллергены животных, пыльца, плесень, бытовые клещи, а также, загрязненный воздух, отмечает врач. Однако, некоторые факторы связаны именно с образом жизни: стресс, курение, физическое перенапряжение. И даже если полностью избежать триггеров невозможно, уменьшить их влияние – реально.

"Я всегда говорю о самом милом и самом агрессивном аллергене – коте. Есть аллергия на эпидермальные, бытовые, пыльцевые, пищевые аллергены, на лекарственные средства. Но триггерами могут быть и загрязненный воздух, парфюмерия, бытовая химия, инфекции, стресс или чрезмерная физическая нагрузка", – рассказывает Ростислав Любевич.

Профилактика

Профилактика астмы и поддержание контроля над ней включает ряд важных ежедневных действий. Регулярный прием ингаляционных препаратов – основа лечения, которую нельзя прерывать даже при отсутствии симптомов, подчеркивает Ростислав Любевич. Дополнительно врач рекомендует вакцинацию, здоровое питание, физическую активность и отказ от курения. К тому же, особую роль играет ментальное здоровье, ведь стресс является одним из наиболее распространенных и недооцененных триггеров.

Самая первая рекомендация для каждого пациента - это избегание триггеров и постоянное ежедневное использование ингалятора, даже если не ощущается симптомов. Второе - вакцинация от гриппа, COVID-19 и пневмококка, ведь эти возбудители чаще всего вызывают инфекции дыхательных путей, что может стать триггером. Третье - рациональное питание и умеренная физическая активность, отказ от курения. Четвертое - работа с ментальным здоровьем, учитывая нынешнюю ситуацию в стране, в частности техники самоуспокоения и борьбы со стрессом, консультации психолога, психотерапевта или психиатра при необходимости. И последнее пятое -  периодическое посещение семейного врача или пульмонолога

– подытоживает Ростислав Любевич.

Астма – это болезнь, которая не всегда заметна, но всегда требует внимания. Своевременное распознавание симптомов, контроль триггеров и правильная помощь во время приступа могут сохранить жизнь и обеспечить высокое качество ежедневного существования даже людям с диагнозом.

Алла Киосак

