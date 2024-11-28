Новый подход в борьбе с астмой и ХОБЛ: первый прорыв за последние 50 лет

Лікарі винайшли новий спосіб лікування нападів астми та хронічної обструктивної серйозної хвороби легень (ХОЛЗ), який є проривом першим за останні 50 років і може змінити процес лікування пацієнтів, пише УНН з посиланням на Хранитель.

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Согласно исследованию, было показано, что более эффективный метод предлагает пациентам инъекции, чем лечение стероидными таблетками, и это снижает потребность в дальнейшем лечении на 30%.

Бенрализумаб-это моноклональное антитело, которое нацелено на определенные лейкоциты, называемые эозинофилами, для уменьшения воспаления легких. Он используется в качестве повторного лечения тяжелой астмы в малых дозах, но исследование показало, что более высокая однократная доза может быть очень эффективной при введении во время обострения.

Это может изменить процесс лечения людей с астмой и ХОБЛ. Лечение астмы и обострений ХОБЛ не изменилось за последние 50 лет, несмотря на то, что вместе они вызывают 3,8 миллиона смертей во всем мире в год. Бенрализумаб является безопасным и эффективным препаратом, который уже используется для лечения тяжелой астмы. Мы использовали препарат другим способом – в момент обострения – чтобы показать, что он более эффективен, чем стероидные таблетки, которые являются единственным доступным в настоящее время лечением - говорит ведущий исследователь, профессор Мона Бафадел из Королевского колледжа Лондона.

Участие в исследовании приняло 158 человек, которые нуждались в медицинской помощи в неотложной медицинской помощи в связи с приступом астмы или ХОБЛ. Пациентам сделали быстрый анализ крови, чтобы определить, какой тип приступа у них был. К тому же те, кто страдал "эозинофильным обострением" также подходили для лечения. Ученые отмечают, что около 50% приступов астмы являются эозинофильными обострениями, и 30% приступов ХОБЛ.

Исследование проводилось при Лондонском колледже Кингс в больницах Оксфордского университета NHS Foundation Trust и Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust.

Пациентов разделили на три группы.

Одна группа получала инъекции бенрализумаба и фиктивные таблетки.

Другая группа получала стандартную терапию стероидами преднизолона по 30 мг ежедневно в течение пяти дней и фиктивную инъекцию.

Третья группа получала инъекции бенрализумаба и стероиды.

через 28 дней ученые обнаружили, что симптомы, такие как кашель, хрипы, одышка и выделение мокроты, улучшились у тех, кто принимал бенрализумаб.

После 90 дней в группе бенрализумаба было в четыре раза меньше людей, для которых лечение было неэффективным, по сравнению с теми, кто получал стероиды. По словам исследователей, лечение инъекцией бенрализумаба также заняло больше времени, чтобы признать его неудачным, что означало меньше посещений врача общей практики.

Кроме того, люди также сообщали о улучшении качества их жизни. Как отмечают ученые, стероиды могут иметь серьезные побочные эффекты, такие как повышение риска диабета и остеопороза, то есть в этом есть преимущество перехода на бенрализумаб.

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