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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новый подход в борьбе с астмой и ХОБЛ: первый прорыв за последние 50 лет

Новый подход в борьбе с астмой и ХОБЛ: первый прорыв за последние 50 лет

Киев  •  УНН

 • 5106 просмотра

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Исследователи обнаружили, что инъекции бенрализумаба более эффективны, чем стероидные таблетки, при лечении приступов астмы и ХОБЛ. Новый метод снижает потребность в дальнейшем лечении на 30% и улучшает качество жизни пациентов.

Лікарі винайшли новий спосіб лікування нападів астми та хронічної обструктивної серйозної хвороби легень (ХОЛЗ), який є проривом першим за останні 50 років і може змінити процес лікування пацієнтів, пише УНН з посиланням на Хранитель.

детали

Согласно исследованию, было показано, что более эффективный метод предлагает пациентам инъекции, чем лечение стероидными таблетками, и это снижает потребность в дальнейшем лечении на 30%.

Бенрализумаб-это моноклональное антитело, которое нацелено на определенные лейкоциты, называемые эозинофилами, для уменьшения воспаления легких. Он используется в качестве повторного лечения тяжелой астмы в малых дозах, но исследование показало, что более высокая однократная доза может быть очень эффективной при введении во время обострения.

Это может изменить процесс лечения людей с астмой и ХОБЛ. Лечение астмы и обострений ХОБЛ не изменилось за последние 50 лет, несмотря на то, что вместе они вызывают 3,8 миллиона смертей во всем мире в год. Бенрализумаб является безопасным и эффективным препаратом, который уже используется для лечения тяжелой астмы. Мы использовали препарат другим способом – в момент обострения – чтобы показать, что он более эффективен, чем стероидные таблетки, которые являются единственным доступным в настоящее время лечением

- говорит ведущий исследователь, профессор Мона Бафадел из Королевского колледжа Лондона. 

Участие в исследовании приняло 158 человек, которые нуждались в медицинской помощи в неотложной медицинской помощи в связи с приступом астмы или ХОБЛ. Пациентам сделали быстрый анализ крови, чтобы определить, какой тип приступа у них был. К тому же те, кто страдал "эозинофильным обострением" также подходили для лечения. Ученые отмечают, что около 50% приступов астмы являются эозинофильными обострениями, и 30% приступов ХОБЛ.

Исследование проводилось при Лондонском колледже Кингс в больницах Оксфордского университета NHS Foundation Trust и Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust. 

Пациентов разделили на три группы.

  • Одна группа получала инъекции бенрализумаба и фиктивные таблетки.
  • Другая группа получала стандартную терапию стероидами преднизолона по 30 мг ежедневно в течение пяти дней и фиктивную инъекцию. 
  • Третья группа получала инъекции бенрализумаба и стероиды. 

 через 28 дней ученые обнаружили, что симптомы, такие как кашель, хрипы, одышка и выделение мокроты, улучшились у тех, кто принимал бенрализумаб.

После 90 дней в группе бенрализумаба было в четыре раза меньше людей, для которых лечение было неэффективным, по сравнению с теми, кто получал стероиды. По словам исследователей, лечение инъекцией бенрализумаба также заняло больше времени, чтобы признать его неудачным, что означало меньше посещений врача общей практики.

Кроме того, люди также сообщали о улучшении качества их жизни. Как отмечают ученые, стероиды могут иметь серьезные побочные эффекты, такие как повышение риска диабета и остеопороза, то есть в этом есть преимущество перехода на бенрализумаб.

Напомним 

Швейцарские исследователи обнаружили, что жировые клетки имеют "память" на ожирение. Эксперименты показали, что после потери веса клетки быстрее реагируют на жирную пищу, что приводит к увеличению веса. 

Алина Волянская

Алина Волянская

ЗдоровьеТехнологии