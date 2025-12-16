Китай забирает у Японии последних панд: страна впервые за 50 лет останется без этих больших животных
Киев • УНН
Япония впервые за полвека останется без больших панд, поскольку близнецы Сяо Сяо и Лэй Лэй возвращаются в Китай. Это символически завершает эпоху "панда-дипломатии" на фоне ухудшения японско-китайских отношений.
Япония впервые за полвека останется без больших панд: последних двух животных возвращают в Китай, что символически завершает эпоху "панда-дипломатии" на фоне ухудшения японско-китайских отношений и роста геополитической напряженности. Об этом пишет Kyodo News, передает УНН.
Детали
Япония готовится к символическому финалу длительной страницы в отношениях с Китаем: впервые за 50 лет в стране не останется больших панд - любимцев публики и важного элемента китайской "мягкой силы".
Правительство Токио подтвердило, что 25 января из токийского зоопарка Уэно вывезут последних двух панд - близнецов Сяо Сяо и Лэй Лэй, сообщает Kyodo News. Животные, родившиеся в Японии в 2021 году, вернутся в Китай в соответствии с условиями арендного соглашения, которое предусматривает, что все права на потомство принадлежат КНР.
Их родители Ри Ри и Шин Шин были возвращены в Китай еще в 2024 году, а старшая сестра Сян Сян покинула Японию годом ранее. После того как в июне 2025 года Китай забрал четырех панд из парка в префектуре Вакаяма, близнецы из Уэно оставались единственными представителями этого вида в стране. Их отъезд фактически завершает историю "панда-дипломатии", начавшуюся в 1972 году с прибытия первых панд в Токио в знак нормализации японско-китайских отношений.
По данным СМИ, вероятность того, что Пекин направит в Японию новых панд, почти отсутствует. Обострение геополитической напряженности серьезно ударило по двусторонним отношениям, в частности после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити в ноябре, которая назвала возможное вторжение Китая на Тайвань угрозой для существования Японии и допустила привлечение Сил самообороны.
Китайская сторона резко отреагировала, подчеркнув, что вопрос Тайваня является внутренним делом КНР. На этом фоне МИД Китая избежал прямого ответа относительно продолжения программы аренды панд, переадресовав запрос в "компетентные органы".
