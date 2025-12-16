Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин
Київ • УНН
Японія вперше за півстоліття залишиться без великих панд, оскільки близнюки Сяо Сяо та Лей Лей повертаються до Китаю. Це символічно завершує епоху "панда-дипломатії" на тлі погіршення японсько-китайських відносин.
Деталі
Японія готується до символічного фіналу тривалої сторінки у відносинах з Китаєм: уперше за 50 років у країні не залишиться великих панд - улюбленців публіки та важливого елементу китайської "м’якої сили".
Уряд Токіо підтвердив, що 25 січня з токійського зоопарку Уено вивезуть останніх двох панд - близнюків Сяо Сяо та Лей Лей, повідомляє Kyodo News. Тварини, народжені в Японії у 2021 році, повернуться до Китаю відповідно до умов орендної угоди, яка передбачає, що всі права на потомство належать КНР.
Їхні батьки Рі Рі та Шин Шин були повернуті до Китаю ще у 2024 році, а старша сестра Сян Сян залишила Японію роком раніше. Після того як у червні 2025 року Китай забрав чотирьох панд із парку в префектурі Вакаяма, близнюки з Уено залишалися єдиними представниками цього виду в країні. Їхній від’їзд фактично завершує історію "панда-дипломатії", що почалася у 1972 році з прибуття перших панд до Токіо на знак нормалізації японсько-китайських відносин.
За даними ЗМІ, ймовірність того, що Пекін направить до Японії нових панд, майже відсутня. Загострення геополітичної напруги серйозно вдарило по двосторонніх відносинах, зокрема після заяви прем’єр-міністерки Японії Санае Такаїті у листопаді, яка назвала можливе вторгнення Китаю на Тайвань загрозою для існування Японії та допустила залучення Сил самооборони.
Китайська сторона різко відреагувала, підкресливши, що питання Тайваню є внутрішньою справою КНР. На цьому тлі МЗС Китаю уникло прямої відповіді щодо продовження програми оренди панд, переадресувавши запит до "компетентних органів".
