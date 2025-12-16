$42.190.08
49.470.05
ukenru
02:00 • 2482 перегляди
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Японія вперше за півстоліття залишиться без великих панд, оскільки близнюки Сяо Сяо та Лей Лей повертаються до Китаю. Це символічно завершує епоху "панда-дипломатії" на тлі погіршення японсько-китайських відносин.

Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин

Японія вперше за півстоліття залишиться без великих панд: останніх двох тварин повертають до Китаю, що символічно завершує епоху "панда-дипломатії" на тлі погіршення японсько-китайських відносин і зростання геополітичної напруги. Про це пише Kyodo News, передає УНН.

Деталі

Японія готується до символічного фіналу тривалої сторінки у відносинах з Китаєм: уперше за 50 років у країні не залишиться великих панд - улюбленців публіки та важливого елементу китайської "м’якої сили".

Уряд Токіо підтвердив, що 25 січня з токійського зоопарку Уено вивезуть останніх двох панд - близнюків Сяо Сяо та Лей Лей, повідомляє Kyodo News. Тварини, народжені в Японії у 2021 році, повернуться до Китаю відповідно до умов орендної угоди, яка передбачає, що всі права на потомство належать КНР.

Фінський зоопарк поверне до Китаю двох панд через дороге утримання тварин25.09.24, 20:30 • 14553 перегляди

Їхні батьки Рі Рі та Шин Шин були повернуті до Китаю ще у 2024 році, а старша сестра Сян Сян залишила Японію роком раніше. Після того як у червні 2025 року Китай забрав чотирьох панд із парку в префектурі Вакаяма, близнюки з Уено залишалися єдиними представниками цього виду в країні. Їхній від’їзд фактично завершує історію "панда-дипломатії", що почалася у 1972 році з прибуття перших панд до Токіо на знак нормалізації японсько-китайських відносин.

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена27.05.25, 11:48 • 144282 перегляди

За даними ЗМІ, ймовірність того, що Пекін направить до Японії нових панд, майже відсутня. Загострення геополітичної напруги серйозно вдарило по двосторонніх відносинах, зокрема після заяви прем’єр-міністерки Японії Санае Такаїті у листопаді, яка назвала можливе вторгнення Китаю на Тайвань загрозою для існування Японії та допустила залучення Сил самооборони.

Китайська сторона різко відреагувала, підкресливши, що питання Тайваню є внутрішньою справою КНР. На цьому тлі МЗС Китаю уникло прямої відповіді щодо продовження програми оренди панд, переадресувавши запит до "компетентних органів".

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео21.03.25, 10:51 • 119826 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Тварини
Токіо
Тайвань
Китай
Японія