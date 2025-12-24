На побережье в Одессе обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц
Киев • УНН
На пляжах Дельфин и Ланжерон в Одессе обнаружены пятна, похожие на нефтяные, и погибшие птицы. Специалисты устанавливают размер, происхождение и предоставят дополнительную информацию.
В Одессе вблизи двух пляжей на побережье Черного моря обнаружили похожие на нефтяные пятна и погибших птиц, сообщил в среду глава Одесской ГВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ситуация на побережье. В районе пляжей Дельфин и Ланжерон обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы. Сейчас их размер и происхождение устанавливаются. Ситуацию проверяют соответствующие службы", - сообщил Лысак.
По его словам, на место уже выехали экологическая инспекция; КП "Побережье"; КУ РВС; Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.
"После получения выводов специалистов будет предоставлена дополнительная официальная информация", - отметил Лысак.
