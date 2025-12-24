На побережье в Одессе обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц

$42.150.10
23 декабря, 15:52 • 16508 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 31079 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 39092 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 47613 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 33557 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 38493 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 20266 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18586 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24112 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39513 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
В Алуште водный дефицит используют для финансового давления на людей - ЦНС23 декабря, 21:21 • 10716 просмотра
Зеленский: чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество23 декабря, 21:42 • 9908 просмотра
Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на ЧерниговVideo24 декабря, 00:39 • 12333 просмотра
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo01:12 • 6858 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo04:30 • 6378 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 15:15 • 39086 просмотра
23 декабря, 15:15 • 39086 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 26955 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 47610 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 38491 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
22 декабря, 14:35 • 96200 просмотра
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 96200 просмотра
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Чернигов
Израиль
Запорожье
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 25960 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 24370 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 27888 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 29916 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 52506 просмотра
Техника
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Фильм
Lockheed Martin F-35 Lightning II

На побережье в Одессе обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц

Киев • УНН

 • 442 просмотра

На пляжах Дельфин и Ланжерон в Одессе обнаружены пятна, похожие на нефтяные, и погибшие птицы. Специалисты устанавливают размер, происхождение и предоставят дополнительную информацию.

На побережье в Одессе обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц
фото иллюстративное

В Одессе вблизи двух пляжей на побережье Черного моря обнаружили похожие на нефтяные пятна и погибших птиц, сообщил в среду глава Одесской ГВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ситуация на побережье. В районе пляжей Дельфин и Ланжерон обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы. Сейчас их размер и происхождение устанавливаются. Ситуацию проверяют соответствующие службы", - сообщил Лысак.

По его словам, на место уже выехали экологическая инспекция; КП "Побережье"; КУ РВС; Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

"После получения выводов специалистов будет предоставлена дополнительная официальная информация", - отметил Лысак.

Капитану российского танкера сообщили о подозрении из-за загрязнения моря мазутом04.06.25, 10:08 • 2604 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоУНН-ОдессаПогода и окружающая среда
