На узбережжі в Одесі виявили нафтові плями та загиблих птахів

$42.150.10
49.490.02
ukenru
23 грудня, 15:52 • 16936 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 32160 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 40544 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 49053 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 34232 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 39403 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 20467 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18620 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24146 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39551 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3м/с
82%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Алушті водний дефіцит використовують для фінансового тиску на людей - ЦНС23 грудня, 21:21 • 11176 перегляди
Зеленський: відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця23 грудня, 21:42 • 10425 перегляди
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo24 грудня, 00:39 • 12844 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo01:12 • 7594 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo04:30 • 7590 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 40544 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 27661 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 49053 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 39403 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 96816 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Лев XIV
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Чернігів
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 124 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 26253 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 24610 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 28082 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 30113 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Соціальна мережа
Фільм

На узбережжі в Одесі виявили нафтові плями та загиблих птахів

Київ • УНН

 • 744 перегляди

На пляжах Дельфін та Ланжерон в Одесі виявлено плями, схожі на нафтові, та загиблих птахів. Фахівці встановлюють розмір, походження та нададуть додаткову інформацію.

На узбережжі в Одесі виявили нафтові плями та загиблих птахів
фото ілюстративне

В Одесі поблизу двох пляжів на узбережжі Чорного моря виявили схожі на нафтові плями та загиблих птахів, повідомив у середу голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Ситуація на узбережжі. У районі пляжів Дельфін та Ланжерон виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. Наразі їх розмір та походження встановлюються. Ситуацію перевіряють відповідні служби", - повідомив Лисак.

З його слів, на місце вже виїхали екологічна інспекція; КП "Узбережжя"; КУ РВС; Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

"Після отримання висновків фахівців буде надано додаткову офіційну інформацію", - зазначив Лисак.

Капітан російського танкера отримав підозру через забруднення моря мазутом04.06.25, 10:08 • 2604 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоУНН-ОдесаПогода та довкілля
Тварини
Одеса