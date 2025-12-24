На узбережжі в Одесі виявили нафтові плями та загиблих птахів
Київ • УНН
На пляжах Дельфін та Ланжерон в Одесі виявлено плями, схожі на нафтові, та загиблих птахів. Фахівці встановлюють розмір, походження та нададуть додаткову інформацію.
В Одесі поблизу двох пляжів на узбережжі Чорного моря виявили схожі на нафтові плями та загиблих птахів, повідомив у середу голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Ситуація на узбережжі. У районі пляжів Дельфін та Ланжерон виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. Наразі їх розмір та походження встановлюються. Ситуацію перевіряють відповідні служби", - повідомив Лисак.
З його слів, на місце вже виїхали екологічна інспекція; КП "Узбережжя"; КУ РВС; Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.
"Після отримання висновків фахівців буде надано додаткову офіційну інформацію", - зазначив Лисак.
