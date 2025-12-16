Украина синхронизировала законодательство о благополучии животных с правилами ЕС: решение Рады

Верховная Рада Украины приняла законопроект №12285-д, который приводит национальное регулирование в сфере ветеринарной медицины и благополучия животных в соответствие с актами права ЕС, сообщили во вторник в парламенте, пишет УНН.

Подробности

Документ устраняет системные несоответствия между украинским законодательством и acquis ЕС, создает правовые основания для полноценной имплементации европейских требований и учитывает замечания Еврокомиссии, изложенные в отчетах о прогрессе Украины.

Принятие закона, как отмечается, "является важным шагом для продвижения переговоров о вступлении Украины в ЕС, расширения доступа украинской аграрной и пищевой продукции на рынок Евросоюза и внедрения современных стандартов защиты животных".

Основными положениями закона, в частности, предусмотрено:

обеспечение здоровья животных в части совершенствования процедуры финансирования ветеринарно-санитарных мероприятий;

совершенствование мер государственного ветеринарно-санитарного контроля (надзора) в отношении обращения ветеринарных лекарственных средств;

производства, обращения, регистрации и применения ветеринарных лекарственных средств;

приведение лицензирования хозяйственной деятельности по ветеринарной практике, по производству ветеринарных лекарственных средств, оптовой дистрибуции и розничной реализации ветеринарных лекарственных средств в соответствие с требованиями законодательства о лицензировании.

ЕС согласовал минимальные стандарты благополучия и отслеживания кошек и собак