Україна синхронізувала законодавство про благополуччя тварин з правилами ЄС: рішення Ради

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12285-д, який приводить національне регулювання у сфері ветеринарної медицини та благополуччя тварин у відповідність до актів права ЄС, повідомили у вівторок у парламенті, пише УНН.

Деталі

Документ усуває системні невідповідності між українським законодавством і acquis ЄС, створює правові підстави для повноцінної імплементації європейських вимог та враховує зауваження Єврокомісії, викладені у звітах щодо прогресу України.

Ухвалення закону, як зазначається, "є важливим кроком для просування переговорів про вступ України до ЄС, розширення доступу української аграрної та харчової продукції до ринку Євросоюзу та запровадження сучасних стандартів захисту тварин".

Основними положення закону, зокрема, передбачено:

забезпечення здоров’я тварин в частині вдосконалення процедури фінансування ветеринарно-санітарних заходів;

вдосконалення заходів державного ветеринарно-санітарного контролю (нагляду) щодо обігу ветеринарних лікарських засобів;

виробництва, обігу, реєстрації і застосування ветеринарних лікарських засобів;

приведення ліцензування господарської діяльності з ветеринарної практики, з виробництва ветеринарних лікарських засобів, оптової дистрибуції та роздрібної реалізації ветеринарних лікарських засобів у відповідність до вимог законодавства про ліцензування.

