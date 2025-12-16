$42.250.05
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 10779 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 13424 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 19218 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 18536 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 20513 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 28149 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21197 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19193 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16816 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
Україна синхронізувала законодавство про благополуччя тварин з правилами ЄС: рішення Ради

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12285-д, який приводить національне регулювання у сфері ветеринарної медицини та благополуччя тварин у відповідність до актів права ЄС. Документ усуває невідповідності між українським законодавством і acquis ЄС, створюючи правові підстави для імплементації європейських вимог.

Україна синхронізувала законодавство про благополуччя тварин з правилами ЄС: рішення Ради

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12285-д, який приводить національне регулювання у сфері ветеринарної медицини та благополуччя тварин у відповідність до актів права ЄС, повідомили у вівторок у парламенті, пише УНН.

Деталі

Документ усуває системні невідповідності між українським законодавством і acquis ЄС, створює правові підстави для повноцінної імплементації європейських вимог та враховує зауваження Єврокомісії, викладені у звітах щодо прогресу України.

Ухвалення закону, як зазначається, "є важливим кроком для просування переговорів про вступ України до ЄС, розширення доступу української аграрної та харчової продукції до ринку Євросоюзу та запровадження сучасних стандартів захисту тварин".

Основними положення закону, зокрема, передбачено:

  • забезпечення здоров’я тварин в частині вдосконалення процедури фінансування ветеринарно-санітарних заходів;
    • вдосконалення заходів державного ветеринарно-санітарного контролю (нагляду) щодо обігу ветеринарних лікарських засобів;
      • виробництва, обігу, реєстрації і застосування ветеринарних лікарських засобів;
        • приведення ліцензування господарської діяльності з ветеринарної практики, з виробництва ветеринарних лікарських засобів, оптової дистрибуції та роздрібної реалізації ветеринарних лікарських засобів у відповідність до вимог законодавства про ліцензування.

          ЄС узгодив мінімальні стандарти добробуту та відстеження котів і собак26.11.25, 17:04 • 2888 переглядiв

          Юлія Шрамко

          ЕкономікаПолітика
          Тварини
          Аптека
          Європейська комісія
          Верховна Рада України
          Європейський Союз
          Україна