Министерство энергетики России поддерживает контакты с Соединёнными Штатами по поводу договорённостей о поставках дизельного топлива. Об этом в пятницу заявил вице-премьер-министр РФ Александр Новак, сообщает Reuters, пишет УНН.

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В октябре Россия частично отменила запрет на экспорт дизельного топлива после достижения договорённостей с Белым домом. На тот момент президент США Дональд Трамп пытался сдержать рост цен на дизельное топливо накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Однако, по данным Reuters, с момента заключения соглашения ни один танкер с российским дизельным топливом пока не разгрузился в США.

В частности, согласно данным LSEG, танкер Agioi Fanendes с дизельным топливом находится в Северной Атлантике неподалёку от Нью-Йорка. Ранее в этом месяце судно ненадолго сообщало о намерении зайти в порт, однако впоследствии осталось в море. В среду Новак отказался комментировать ситуацию с этим танкером.

В то же время российская нефтеперерабатывающая отрасль сталкивается с дополнительными трудностями. После прекращения энергетического перемирия в конце прошлого месяца Украина возобновила интенсивные атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

По информации Reuters, удары вызывают перебои в работе нефтеперерабатывающих мощностей и дефицит топлива в ряде российских регионов.

Таким образом, договорённости об экспорте российского дизельного топлива в США пока не привели к фактическим поставкам, тогда как удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре создают дополнительные проблемы для внутреннего топливного рынка РФ.

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