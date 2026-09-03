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Польща закликала ЄС вислати значну частину російських дипломатів

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Радослав Сікорський заявив, що до 40% із понад 2 тисяч російських дипломатів у ЄС можуть працювати на спецслужби. Польща також пропонує обмежити візи та пересування росіян.

Польща закликала ЄС вислати значну частину російських дипломатів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Євросоюз вислати значну частину російських дипломатів та запровадити жорсткіші обмеження для представників рф і російських громадян. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За оцінкою польської сторони, у країнах ЄС зараз перебувають понад 2 тис. російських дипломатів. Сікорський заявив, що щонайменше 40% із них виконують завдання, "несумісні з їхнім дипломатичним статусом", зокрема можуть працювати на російські спецслужби. Таким чином, пропозиція Варшави може стосуватися майже 1 тис. осіб.

Зрештою, росія намагається зруйнувати ЄС зсередини, і їй не слід дозволяти користуватися привілеями вільного пересування

– заявив Сікорський після зустрічі з колегами з Німеччини та Франції у Веймарі.

Варшава пропонує посилити обмеження для росіян

Окрім скорочення російського дипломатичного корпусу, Сікорський запропонував обмежити свободу пересування дипломатів рф територією ЄС, зменшити кількість шенгенських віз для росіян та дозволяти громадянам рф в'їзд до Євросоюзу лише за біометричними документами. Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив про готовність Парижа підтримати подальші кроки, якщо цього вимагатимуть обставини.

рф підозрюють у масштабній дезінформації про "територіальні претензії" Польщі до Чехії - ЗМІ28.08.26, 18:25 • 4514 переглядiв

Ініціатива Польщі пролунала на тлі низки диверсій у Німеччині. Зокрема, 4 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле виявили безпілотник із вибухівкою поблизу українського військово-транспортного літака. Німеччина офіційно звинуватила росію у спробі атаки.

На тлі зростання напруженості Берлін також вирішив посилити візову політику щодо громадян рф. У німецькому МЗС заявили, що кількість виданих росіянам віз залишається надто великою, тому Німеччина має намір її скоротити.

Чехія готує жорсткіші правила переміщення для російських дипломатів - ЗМІ03.09.26, 17:25 • 2862 перегляди

Степан Гафтко

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