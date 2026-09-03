Польща закликала ЄС вислати значну частину російських дипломатів
Київ • УНН
Радослав Сікорський заявив, що до 40% із понад 2 тисяч російських дипломатів у ЄС можуть працювати на спецслужби. Польща також пропонує обмежити візи та пересування росіян.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Євросоюз вислати значну частину російських дипломатів та запровадити жорсткіші обмеження для представників рф і російських громадян. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
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За оцінкою польської сторони, у країнах ЄС зараз перебувають понад 2 тис. російських дипломатів. Сікорський заявив, що щонайменше 40% із них виконують завдання, "несумісні з їхнім дипломатичним статусом", зокрема можуть працювати на російські спецслужби. Таким чином, пропозиція Варшави може стосуватися майже 1 тис. осіб.
Зрештою, росія намагається зруйнувати ЄС зсередини, і їй не слід дозволяти користуватися привілеями вільного пересування
Варшава пропонує посилити обмеження для росіян
Окрім скорочення російського дипломатичного корпусу, Сікорський запропонував обмежити свободу пересування дипломатів рф територією ЄС, зменшити кількість шенгенських віз для росіян та дозволяти громадянам рф в'їзд до Євросоюзу лише за біометричними документами. Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив про готовність Парижа підтримати подальші кроки, якщо цього вимагатимуть обставини.
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