Польша призвала ЕС выслать значительную часть российских дипломатов
Киев • УНН
Радослав Сикорский заявил, что до 40% из более чем 2 тысяч российских дипломатов в ЕС могут работать на спецслужбы. Польша также предлагает ограничить выдачу виз и передвижение россиян.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Европейский союз выслать значительную часть российских дипломатов и ввести более жесткие ограничения для представителей рф и российских граждан. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
По оценке польской стороны, в странах ЕС сейчас находятся более 2 тыс. российских дипломатов. Сикорский заявил, что по меньшей мере 40% из них выполняют задачи, "несовместимые с их дипломатическим статусом", в частности могут работать на российские спецслужбы. Таким образом, предложение Варшавы может касаться почти 1 тыс. человек.
В конце концов, россия пытается разрушить ЕС изнутри, и ей не следует позволять пользоваться привилегиями свободного передвижения
Варшава предлагает усилить ограничения для россиян
Помимо сокращения российского дипломатического корпуса, Сикорский предложил ограничить свободу передвижения дипломатов рф по территории ЕС, уменьшить количество шенгенских виз для россиян и разрешать гражданам рф въезд в Европейский союз только по биометрическим документам. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о готовности Парижа поддержать дальнейшие шаги, если этого потребуют обстоятельства.
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