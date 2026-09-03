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Польша призвала ЕС выслать значительную часть российских дипломатов

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Радослав Сикорский заявил, что до 40% из более чем 2 тысяч российских дипломатов в ЕС могут работать на спецслужбы. Польша также предлагает ограничить выдачу виз и передвижение россиян.

Польша призвала ЕС выслать значительную часть российских дипломатов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Европейский союз выслать значительную часть российских дипломатов и ввести более жесткие ограничения для представителей рф и российских граждан. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По оценке польской стороны, в странах ЕС сейчас находятся более 2 тыс. российских дипломатов. Сикорский заявил, что по меньшей мере 40% из них выполняют задачи, "несовместимые с их дипломатическим статусом", в частности могут работать на российские спецслужбы. Таким образом, предложение Варшавы может касаться почти 1 тыс. человек.

В конце концов, россия пытается разрушить ЕС изнутри, и ей не следует позволять пользоваться привилегиями свободного передвижения

– заявил Сикорский после встречи с коллегами из Германии и Франции в Веймаре.

Варшава предлагает усилить ограничения для россиян

Помимо сокращения российского дипломатического корпуса, Сикорский предложил ограничить свободу передвижения дипломатов рф по территории ЕС, уменьшить количество шенгенских виз для россиян и разрешать гражданам рф въезд в Европейский союз только по биометрическим документам. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о готовности Парижа поддержать дальнейшие шаги, если этого потребуют обстоятельства.

РФ подозревают в масштабной дезинформации о «территориальных претензиях» Польши к Чехии — СМИ28.08.26, 18:25 • 4514 просмотров

Инициатива Польши прозвучала на фоне серии диверсий в Германии. В частности, 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой возле украинского военно-транспортного самолета. Германия официально обвинила россию в попытке атаки.

На фоне роста напряженности Берлин также решил усилить визовую политику в отношении граждан рф. В немецком МИД заявили, что количество выданных россиянам виз остается слишком большим, поэтому Германия намерена его сократить.

Чехия готовит более жесткие правила передвижения для российских дипломатов — СМИ03.09.26, 17:25 • 2922 просмотра

Степан Гафтко

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