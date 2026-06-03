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Глава МИД Польши: Зеленский «допустил ошибку», назвав подразделение в честь Героев УПА

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

Сикорский назвал ошибкой присвоение подразделению ВСУ названия Героев УПА. Он ожидает, что Украина учтет польскую чувствительность и исправит это решение.

Глава МИД Польши: Зеленский «допустил ошибку», назвав подразделение в честь Героев УПА

Во время встречи с жителями в Тарногруде 2 июня Сикорский ответил на вопрос о решении президента Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений Вооруженных Сил Украины почетного наименования "Героев УПА". Об этом сообщает Polsat News, пишет УНН.

Детали

"Я считаю, что президент Зеленский допустил ошибку", – ответил глава польской дипломатии.

По его словам, история сложна, и не все герои одной страны обязательно должны почитаться другими государствами, но, по его словам, существуют определенные границы.

"Я ожидал бы, что украинская сторона учтет нашу чувствительность в этом вопросе. Для них УПА ассоциируется с сопротивлением советской власти, а для нас – с Волынью", – добавил Сикорский.

Он также отметил, что продолжаются закулисные переговоры, и выразил надежду, что украинская сторона найдет "определенный способ исправить эту ошибку".

По его мнению, Польша имеет право чувствовать разочарование и требовать коррекции этого решения, однако нельзя допустить, чтобы российские нарративы и дезинформация рассорили Польшу с Украиной.

"Потому что в таком случае проиграет и Украина, и Польша", – подытожил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в среду присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ наименование "имени Героев УПА".   

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение о присвоении украинскому подразделению ССО названия "имени Героев УПА" вызывает обеспокоенность с точки зрения двусторонних отношений и затрагивает историческую чувствительность, добавив, что это "излишне снова выводит вопрос исторических разногласий на довольно тревожный уровень". А президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины, и считает, что Зеленского следует лишить польского Ордена Белого Орла.

Сибига ответил на претензии Польши из-за названия подразделения ССО "имени Героев УПА"03.06.26, 10:35 • 3890 просмотров

Ольга Розгон

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