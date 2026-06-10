Ожидаем, что Украина исправит ошибку относительно «Героев УПА» — Сикорский
Киев • УНН
Радослав Сикорский возложил на Киев ответственность за скандал из-за названия подразделения ССО. Он ожидает, что Украина самостоятельно исправит эту ошибку.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский возложил ответственность за скандал, вызванный наименованием подразделения ССО "Героев УПА", на Украину и призвал Киев "исправить ошибку". Об этом сообщает TVP Info, пишет УНН.
Детали
В ходе комментария относительно напряженности в отношениях Польши и Украины после скандала с названием подразделения Сил обороны Сикорский подчеркнул, что Украина несет ответственность за ситуацию.
Прошу руководствоваться заявлением главы Кабинета министров о том, что это Украина допустила ошибку, и мы ожидаем, что именно Украина исправит эту ошибку
Сикорский также назвал "скандальным" заявление вице-президента партии "Право и справедливость" (PiS) и кандидата от этой партии на пост премьер-министра Пшемыслава Чарнека относительно "удерживания в правительстве украинцев, которые оскорбляют поляков" в адрес заместителя министра образования Анджея Шептицкого. Политик, имеющий украинское происхождение, сравнил бойцов УПА с польскими антисоветскими подпольщиками, чем вызвал возмущение Чарнека.
Польша является родиной для всех своих граждан, независимо от вероисповедания и происхождения, и я считаю, что такие националистические выпады – это возрождение призраков самых темных страниц польской истории. Надеюсь, что соотечественники не дадут себя обмануть
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА".
После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение о присвоении украинскому подразделению ССО названия "имени Героев УПА" вызывает обеспокоенность с точки зрения двусторонних отношений и затрагивает историческую чувствительность, добавив, что это "излишне снова выводит вопрос исторических разногласий на довольно тревожный уровень". А президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины, и считает, что Зеленского следует лишить польского Ордена Белого Орла.
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