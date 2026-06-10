Ожидаем, что Украина исправит ошибку относительно «Героев УПА» — Сикорский

$44.840.3351.900.54
ukenru
14:03 • 584 просмотра
Трудовые книжки продолжат оцифровывать после 10 июня, стаж не исчезнет - Минсоцполитики
13:33 • 2864 просмотра
В столице простились с погибшим в страшном ДТП 12-летним мальчикомPhoto
12:52 • 11499 просмотра
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo
12:38 • 1958 просмотра
На билеты на поезда начинается пиковый период - путешественникам дали ряд советовPhoto
Эксклюзив
12:32 • 13337 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
11:30 • 19917 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto
Эксклюзив
10:40 • 35204 просмотра
Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке
08:21 • 25987 просмотра
Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС
9 июня, 17:43 • 37850 просмотра
Нафтогаз договорился о реструктуризации еврооблигаций на €1,2 млрд
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 93695 просмотра
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2.2м/с
34%
749мм
Популярные новости
США и Япония отвергли заявления о «закрытом вопросе» ядерной программы КНДР10 июня, 05:00 • 27318 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 43473 просмотра
Должностных лиц армейского корпуса подозревают в поборах с военных через "боевые"PhotoVideo10 июня, 07:28 • 27261 просмотра
Удар по заводу "Прогресс" Силы обороны нанесли ракетами "Фламинго"Video10 июня, 07:46 • 30337 просмотра
Чонгарский мост уничтожен - руководитель ЦПД СНБО09:33 • 21699 просмотра
публикации
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo12:52 • 11499 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
Эксклюзив
12:32 • 13337 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto11:30 • 19917 просмотра
Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке
Эксклюзив
10:40 • 35204 просмотра
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 93695 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Даниил Гетманцев
Игорь Коломойский
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 43722 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 32850 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 39746 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 75280 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 145137 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Дипломатка
Золото

Ожидаем, что Украина исправит ошибку относительно «Героев УПА» — Сикорский

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Радослав Сикорский возложил на Киев ответственность за скандал из-за названия подразделения ССО. Он ожидает, что Украина самостоятельно исправит эту ошибку.

Ожидаем, что Украина исправит ошибку относительно «Героев УПА» — Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский возложил ответственность за скандал, вызванный наименованием подразделения ССО "Героев УПА", на Украину и призвал Киев "исправить ошибку". Об этом сообщает TVP Info, пишет УНН.

Детали

В ходе комментария относительно напряженности в отношениях Польши и Украины после скандала с названием подразделения Сил обороны Сикорский подчеркнул, что Украина несет ответственность за ситуацию.

Прошу руководствоваться заявлением главы Кабинета министров о том, что это Украина допустила ошибку, и мы ожидаем, что именно Украина исправит эту ошибку

сказал глава Сикорский.

Сикорский также назвал "скандальным" заявление вице-президента партии "Право и справедливость" (PiS) и кандидата от этой партии на пост премьер-министра Пшемыслава Чарнека относительно "удерживания в правительстве украинцев, которые оскорбляют поляков" в адрес заместителя министра образования Анджея Шептицкого. Политик, имеющий украинское происхождение, сравнил бойцов УПА с польскими антисоветскими подпольщиками, чем вызвал возмущение Чарнека.

Польша является родиной для всех своих граждан, независимо от вероисповедания и происхождения, и я считаю, что такие националистические выпады – это возрождение призраков самых темных страниц польской истории. Надеюсь, что соотечественники не дадут себя обмануть

- отметил Сикорский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА".   

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение о присвоении украинскому подразделению ССО названия "имени Героев УПА" вызывает обеспокоенность с точки зрения двусторонних отношений и затрагивает историческую чувствительность, добавив, что это "излишне снова выводит вопрос исторических разногласий на довольно тревожный уровень". А президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины, и считает, что Зеленского следует лишить польского Ордена Белого Орла.

«Жешув не был закрыт» — Туск прокомментировал изменение маршрута полета Зеленского10.06.26, 16:39 • 1792 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Радослав Сикорский
Украина
Польша