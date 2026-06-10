Ожидаем, что Украина исправит ошибку относительно «Героев УПА» — Сикорский

Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке

Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке

Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке

Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке

Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС

Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС

Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС

Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС

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