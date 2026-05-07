Евродепутат из Люксембурга Картейзер вербует коллег для поездок в россию - Politico

$43.850.1251.610.22
ukenru
Эксклюзив
07:20 • 6214 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
06:31 • 12027 просмотра
Праздники 8 и 9 мая - что отмечают в Украине и в чем разницаPhotoVideo
6 мая, 17:36 • 17662 просмотра
В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается
6 мая, 14:08 • 41200 просмотра
рф хочет вывезти новый урожай зерна и разграбить 18 месторождений на оккупированном юге Украины. Зеленский обещает противодействовать
6 мая, 13:37 • 61247 просмотра
Румыния погружается в политический кризис после падения проевропейского правительства
6 мая, 12:56 • 41414 просмотра
Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Ощадбанка - Зеленский
Эксклюзив
6 мая, 12:36 • 39565 просмотра
Дом профсоюзов на Майдане необходимо вернуть ФПУ - нардеп Дмитриева
Эксклюзив
6 мая, 10:39 • 52545 просмотра
Защита обвиняемого в медицинской халатности врача Odrex сорвала допрос медицинского эксперта по делу о смерти Аднана КиванаPhoto
Эксклюзив
5 мая, 15:18 • 67937 просмотра
"Украина может справиться без трудовых мигрантов" — Игорь Гарбарук о дефиците кадров, демографии и будущем экономики
5 мая, 14:39 • 70816 просмотра
Украина будет готова продлить перемирие в случае взаимной тишины со стороны рф - Буданов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
5.7м/с
20%
749мм
Популярные новости
ООН обнародовала данные о сотнях жертв среди гражданских в Украине с 1 мая6 мая, 22:42 • 13541 просмотра
Зеленский просит у партнеров ПВО для защиты энергетики зимой и предупреждает о летнем наступлении РФ — Bloomberg7 мая, 01:01 • 5284 просмотра
Полиция польского Ольштына расследует жестокое избиение украинского подростка - СМИ7 мая, 01:30 • 13897 просмотра
Умеров летит в США на переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом - Bloomberg7 мая, 02:02 • 11520 просмотра
Ночная атака на Днепр: ранен человек и повреждена многоэтажка7 мая, 02:16 • 7022 просмотра
публикации
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
Эксклюзив
07:20 • 6216 просмотра
Праздники 8 и 9 мая - что отмечают в Украине и в чем разницаPhotoVideo06:31 • 12027 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 29306 просмотра
Маски, социальная дистанция и умершие на борту - как живут пассажиры судна MV Hondius, где произошла вспышка хантавирусаPhoto6 мая, 14:56 • 29941 просмотра
Румыния погружается в политический кризис после падения проевропейского правительства6 мая, 13:37 • 61247 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Радослав Сикорский
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Польша
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 29306 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 14700 просмотра
Вещи Мэттью Перри и подписанные сценарии "Друзей" продадут на аукционе - AP6 мая, 10:04 • 34913 просмотра
День матери: история праздника и когда отмечают в этом году6 мая, 06:19 • 56354 просмотра
Новый трейлер долгожданной "Одиссеи" Нолана появился в сетиVideo5 мая, 10:23 • 28199 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Фильм
The New York Times
Financial Times

Евродепутат из Люксембурга Картейзер вербует коллег для поездок в россию - Politico

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Фернан Картейзер приглашает евродепутатов на встречу с госдумой рф в июне. Он отказался называть имена европейских политиков или чиновников, которым он направил приглашения. В ЕС это назвали попыткой привлечь политиков к сотрудничеству с кремлем.

Евродепутат из Люксембурга Картейзер вербует коллег для поездок в россию - Politico

Люксембургский евродепутат правых политических взглядов Фернан Картейзер вербует своих коллег по Европарламенту путем рассылки приглашений на поездку в россию для встречи с депутатами госдумы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Издание получило письмо, в котором Картейзер рассылает евродепутатам приглашение на поездку в рф. Он просит всех заинтересованных законодателей ЕС обращаться непосредственно в его офис по поводу поездки, которая будет включать "личную" встречу с членами российской государственной думы 3 июня.

Эта встреча запланирована к проведению в рамках санкт-петербургского международного экономического форума - ежегодного мероприятия, на котором часто бывает российский диктатор владимир путин.

Также Politico сообщает, что Картейзер в июне прошлого года поехал в москву, несмотря на угрозу исключения из фракции "Европейские консерваторы и реформисты" в Европарламенте. В конце концов, это произошло, говорится в публикации.

Что говорит сам Картейзер

Сам же Картейзер оправдал свою поездку в рф - по его словам, она финансировалась из частных средств, а ее актуальность является "бесспорной".

Все больше европейских политиков высокого уровня открыто призывают к возобновлению диалога с россией на министерском уровне - в Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембурге, Хорватии и так далее. Поэтому смена политики ЕС - это лишь вопрос времени

- написал он в ответе на вопросы, присланные по электронной почте.

Однако Картейзер отказался называть имена европейских политиков или чиновников, которым он направил приглашение на поездку в россию.

Реакция в ЕС не заставила себя ждать

Литовский депутат от центристской фракции "Обновление Европы" Петрас Ауштрявичюс назвал эту кампанию по вербовке "открытой попыткой привлечь депутатов Европарламента к сотрудничеству с россией в качестве информаторов, инфлюенсеров и т.д.".

Он добавил, что эта кампания является попыткой "ослабить Запад" под видом "политической дипломатии".

Напомним

На днях стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить москву в субботу, 9 мая, для встречи с российским диктатором владимиром путиным, но не собирается посещать военный парад.

До этого Фицо после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Словакия поддерживает амбиции Киева по вступлению в ЕС, так как желает, чтобы Украина "была стабильной и демократической страной как наш сосед".

Польша, а также все три страны Балтии запретили Фицо пролет в москву на парад 9 мая.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может простить премьер-министру Словакии Роберту Фицо визит в россию, если он разблокирует помощь Украине.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Европейский парламент
Радослав Сикорский
Роберт Фицо
Европейский Союз
Люксембург
Франция
Бельгия
Хорватия
Италия
Германия
Словакия
Владимир Зеленский
Польша