Люксембургский евродепутат правых политических взглядов Фернан Картейзер вербует своих коллег по Европарламенту путем рассылки приглашений на поездку в россию для встречи с депутатами госдумы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Издание получило письмо, в котором Картейзер рассылает евродепутатам приглашение на поездку в рф. Он просит всех заинтересованных законодателей ЕС обращаться непосредственно в его офис по поводу поездки, которая будет включать "личную" встречу с членами российской государственной думы 3 июня.

Эта встреча запланирована к проведению в рамках санкт-петербургского международного экономического форума - ежегодного мероприятия, на котором часто бывает российский диктатор владимир путин.

Также Politico сообщает, что Картейзер в июне прошлого года поехал в москву, несмотря на угрозу исключения из фракции "Европейские консерваторы и реформисты" в Европарламенте. В конце концов, это произошло, говорится в публикации.

Сам же Картейзер оправдал свою поездку в рф - по его словам, она финансировалась из частных средств, а ее актуальность является "бесспорной".

Все больше европейских политиков высокого уровня открыто призывают к возобновлению диалога с россией на министерском уровне - в Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембурге, Хорватии и так далее. Поэтому смена политики ЕС - это лишь вопрос времени - написал он в ответе на вопросы, присланные по электронной почте.

Однако Картейзер отказался называть имена европейских политиков или чиновников, которым он направил приглашение на поездку в россию.

Литовский депутат от центристской фракции "Обновление Европы" Петрас Ауштрявичюс назвал эту кампанию по вербовке "открытой попыткой привлечь депутатов Европарламента к сотрудничеству с россией в качестве информаторов, инфлюенсеров и т.д.".

Он добавил, что эта кампания является попыткой "ослабить Запад" под видом "политической дипломатии".

На днях стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить москву в субботу, 9 мая, для встречи с российским диктатором владимиром путиным, но не собирается посещать военный парад.

До этого Фицо после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Словакия поддерживает амбиции Киева по вступлению в ЕС, так как желает, чтобы Украина "была стабильной и демократической страной как наш сосед".

Польша, а также все три страны Балтии запретили Фицо пролет в москву на парад 9 мая.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может простить премьер-министру Словакии Роберту Фицо визит в россию, если он разблокирует помощь Украине.