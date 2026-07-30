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Польша в сотрудничестве с НАТО анализирует залет ракеты во время атаки рф на Украину - раскрыла, что дальше

Киев • УНН

 • 6038 просмотра

Польша анализирует инцидент с вероятным нарушением воздушного пространства ракетой во время атаки РФ на Украину. МИД страны примет дипломатические решения после определения технических деталей службами и НАТО.

Польша в сотрудничестве с НАТО анализирует залет ракеты во время атаки рф на Украину - раскрыла, что дальше

Министерство иностранных дел Польши рассматривает детали нарушения польского воздушного пространства предположительно российской ракетой Х-101, дипломатические решения будут приняты после того, как соответствующие службы определят технические детали, сообщает WP Wiadomości, пишет УНН.

Детали

В ответ на инцидент спикер Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевер высказался о событиях в X. "Еще одна ночь российского террора. На этот раз это затронуло и Польшу", – написал Вевр.

"Инцидент является прямым следствием жестоких атак российской федерации на Украину. Российские военные операции представляют неприемлемую угрозу для наших граждан", – отметил спикер МИД Польши.

Вевер также указал, что МИД страны постоянно поддерживает контакт с вооруженными силами и соответствующими учреждениями. Он подчеркнул, что инцидент анализируется в сотрудничестве с НАТО.

МИД Польши поддерживает контакт с вооруженными силами и соответствующими учреждениями. Мы анализируем ход инцидента вместе с нашими союзниками по НАТО. Дальнейшие дипломатические шаги будут предприняты после того, как соответствующие службы определят технические детали

– заявил Вевер.

Вевер также сообщил, что в ответ на инцидент в Люблинском воеводстве вице-премьер-министр и министр иностранных дел Радослав Сикорский провел разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Вевер также подчеркнул серьезность инцидента.

Сам Сибига подтвердил телефонные переговоры с Сикорским после того, как российская ракета залетела в воздушное пространство Польши. Глава МИД Украины высоко оценил реакцию польского правительства и заверил Сикорского в полной солидарности Украины с Польшей. Украина готова предоставить всю необходимую помощь в расследовании этого инцидента.

Стороны согласились, что усиление воздушного щита Украины должно стать неотложным приоритетом для всего евроатлантического сообщества.

Глава МИД Украины также предложил возобновить переговоры с другими союзниками относительно всех возможных способов защиты воздушного пространства Украины с привлечением партнеров.

"Речь идет не о благотворительности, а о прагматичных решениях для укрепления нашей общей безопасности. Считаю, что сегодняшний залет ракеты также является суровым напоминанием о ужасной реальности, с которой сталкиваются обе наши страны: настало время сосредоточиться на противодействии острым угрозам настоящего, а не на противоречивых дискуссиях о прошлом. Мы отметили положительные результаты вчерашней встречи Президента Зеленского и премьер-министра Туска и обсудили реализацию достигнутых ими договоренностей", – отметил глава МИД Украины.

Дополнение

Предположительно российская ракета Х-101 нарушила польское воздушное пространство в четверг утром и упала в районе Тарнава-Колония Люблинского воеводства. Согласно информации, предоставленной премьер-министром Польши Дональдом Туском, польские военные были готовы сбить ракету. В конечном итоге ракета попала в неосвоенную местность, и никто не пострадал. Детали инцидента в настоящее время анализируются польскими службами и союзниками по НАТО, пишет издание.

Туск о залете ракеты: все указывает на российскую Х-101, Польша была готова ее сбить30.07.26, 12:05 • 13279 просмотров

Премьер-министр Дональд Туск вместе с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем немедленно выехал в Люблин для участия в заседании координационной группы. В заседании также приняли участие представители военных, пожарной службы, полиции и люблинского воеводы. Целью встречи было обсуждение действий после инцидента и обеспечение безопасности в регионе.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, как проходили военные операции во время инцидента в Тарнаве-Колонии, подчеркнув, что оперативный командующий Вооруженных сил Польши генерал Иренеуш Новак уже в ночь со среды на четверг привел все системы противовоздушной обороны в состояние повышенной готовности. Во время мониторинговой операции возле границы было обнаружено более 20 объектов. Решение об активации как внутренних, так и союзных служб охраны воздушного пространства было принято поздно вечером в ответ на массированные атаки россии на западную Украину.

Польша подняла истребители из-за массированной ракетной атаки России по Украине30.07.26, 04:45 • 28256 просмотров

Юлия Шрамко

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Х-101
Андрей Сибига
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НАТО
Владислав Косиняк-Камыш
Дональд Туск
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