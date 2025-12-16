"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер
Київ • УНН
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що "коаліція рішучих" розробила заходи для зміцнення обороноздатності України та, за потреби, для розміщення військ. Плани включають наземне розгортання, але пріоритетом є досягнення миру.
"Коаліція рішучих" розробила заходи для зміцнення обороноздатності України та, у разі потреби, для розміщення військ на її території. Про це заявив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, передає УНН з посиланням на APA.
У межах "коаліції рішучих" ми мали політичний процес за участю лідерів країн, а також військовий процес за участю військових планувальників. Ми заявили, що хочемо розробити військові плани щодо забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для зміцнення власних спроможностей України
Британський прем'єр повідомив, що наразі члени коаліції мають військові плани для кожного з цих напрямів.
"За потреби це передбачає й наземне розгортання, але зараз пріоритетом є досягнення справедливого й тривалого миру", - наголосив Стармер.
Нагадаємо
Велика Британія визначила підрозділи та місця розташування штабів для розміщення військ в Україні в рамках коаліції з 30 країн. Плани передбачають навчання українських військ на території країни та координацію багатонаціональних сил.
У ЗСУ розширюють можливості для залучення іноземних добровольців до служби в Сухопутних військах16.11.25, 19:00 • 7576 переглядiв