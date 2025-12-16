"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер

$42.190.08
49.470.05
ukenru
03:55 • 664 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 8508 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 4724 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 7128 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
00:23 • 7440 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
00:04 • 6800 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 6142 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 13107 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 40616 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 35286 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
88%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Вийшов з-під контролю": Туреччина збила дрон над Чорним моремVideo15 грудня, 18:32 • 9784 перегляди
Україна отримає безпекові гарантії, подібні до статті 5 НАТО: американський чиновник про деталі переговорів у Берліні15 грудня, 18:48 • 3730 перегляди
Черговий геополітичний "шедевр": у росії заявили, що ленін створив не лише Україну, але й Польщу15 грудня, 18:54 • 3970 перегляди
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним22:21 • 11094 перегляди
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState00:35 • 6316 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 42818 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 39536 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 46769 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 94044 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 111879 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 29892 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 47143 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 47960 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 52072 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 86909 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Forbes
Опалення
FIFA (серія відеоігор)

"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що "коаліція рішучих" розробила заходи для зміцнення обороноздатності України та, за потреби, для розміщення військ. Плани включають наземне розгортання, але пріоритетом є досягнення миру.

"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер

"Коаліція рішучих" розробила заходи для зміцнення обороноздатності України та, у разі потреби, для розміщення військ на її території. Про це заявив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, передає УНН з посиланням на APA.

У межах "коаліції рішучих" ми мали політичний процес за участю лідерів країн, а також військовий процес за участю військових планувальників. Ми заявили, що хочемо розробити військові плани щодо забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для зміцнення власних спроможностей України

- зазначив Стармер.

Британський прем'єр повідомив, що наразі члени коаліції мають військові плани для кожного з цих напрямів.

"За потреби це передбачає й наземне розгортання, але зараз пріоритетом є досягнення справедливого й тривалого миру", - наголосив Стармер.

Нагадаємо

Велика Британія визначила підрозділи та місця розташування штабів для розміщення військ в Україні в рамках коаліції з 30 країн. Плани передбачають навчання українських військ на території країни та координацію багатонаціональних сил.

У ЗСУ розширюють можливості для залучення іноземних добровольців до служби в Сухопутних військах16.11.25, 19:00 • 7576 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Кір Стармер
Велика Британія
Україна