"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер

"Коаліція рішучих" розробила заходи для зміцнення обороноздатності України та, у разі потреби, для розміщення військ на її території. Про це заявив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, передає УНН з посиланням на APA.

У межах "коаліції рішучих" ми мали політичний процес за участю лідерів країн, а також військовий процес за участю військових планувальників. Ми заявили, що хочемо розробити військові плани щодо забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для зміцнення власних спроможностей України - зазначив Стармер.

Британський прем'єр повідомив, що наразі члени коаліції мають військові плани для кожного з цих напрямів.

"За потреби це передбачає й наземне розгортання, але зараз пріоритетом є досягнення справедливого й тривалого миру", - наголосив Стармер.

Нагадаємо

Велика Британія визначила підрозділи та місця розташування штабів для розміщення військ в Україні в рамках коаліції з 30 країн. Плани передбачають навчання українських військ на території країни та координацію багатонаціональних сил.

У ЗСУ розширюють можливості для залучення іноземних добровольців до служби в Сухопутних військах