Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США

Велика Британія уточнила свої наміри щодо потенційного розміщення військових сил в Україні, готуючись до завершальної фази війни та подальшої участі в мирному процесі. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що після літніх розвідувальних місій і оцінки бойової готовності Велика Британія визначила, які підрозділи і війська буде відправлено в Україну, а також місця розташування їхніх штабів.

Ці кроки здійснюються в межах коаліції з 30 країн під керівництвом Великої Британії та Франції, створеної для підтримки України у разі досягнення мирної угоди.

Ми провели розвідку в Україні, тому знаємо, які підрозділи будемо залучати, як їх розгорнемо і яку роль вони виконуватимуть - заявив міністр оборони Джон Хілі.

Він додав, що плани будуть остаточно узгоджені з іншими членами коаліції з урахуванням потреб України та скориговані залежно від умов будь-якої мирної угоди.

Ці плани означають, що коли настане мир, ми будемо готові - сказав Хілі.

За його словами, плани передбачають можливість розміщення "британських військ в Україні, щоб допомогти забезпечити цей мир у довгостроковій перспективі".

Як пише видання, Велика Британія планує виділити ресурси для швидкого розгортання своїх підрозділів в Україні, зокрема для навчання українських військ безпосередньо на території країни.

Координація багатонаціональних сил відбуватиметься під керівництвом британського офіцера двозіркового рангу.

Плани також передбачають розширення Чорноморської оперативної групи Туреччини, Румунії та Болгарії для безпечного забезпечення морських шляхів та розмінування портів.

Паралельно військова делегація США проводить переговори в Києві в рамках нової спроби відновити мирні переговори з Росією.

За даними Bloomberg, Велика Британія підтвердила готовність підтримати ці зусилля, виділивши понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів на початкові витрати для розгортання сил у разі підписання угоди про припинення вогню.

Розміщення підрозділів передбачено на безпечній відстані від лінії фронту, щоб забезпечити супровід відновлення української армії та інфраструктури.

Нагадаємо

Велика Британія готова використовувати всі військові можливості для підтримки України після завершення війни. Країна також оголосила про розгортання перших 50 броньованих машин Ajax на східному фланзі НАТО із запізненням на 8 років.

Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях