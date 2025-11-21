Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США

$42.090.00
48.740.05
ukenru
22:25 • 7704 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 14736 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 15720 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
20 ноября, 17:57 • 25969 просмотра
Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ
20 ноября, 16:14 • 43983 просмотра
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
20 ноября, 15:56 • 37145 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Эксклюзив
20 ноября, 15:30 • 56443 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
20 ноября, 13:38 • 63585 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Эксклюзив
20 ноября, 13:09 • 65864 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
20 ноября, 12:48 • 27367 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперникаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
100%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число жертв российской атаки на Тернополь возросло до 27: из-под завалов извлекли тело женщины20 ноября, 18:18 • 10112 просмотра
Зеленский после встречи с министром США Дрисколлом: Украина готова к оперативной работе для завершения войныVideo20 ноября, 18:30 • 4870 просмотра
Наконец-то ситуация складывается в пользу мира: посол США о переговорах с украинским руководством20 ноября, 19:02 • 4058 просмотра
Первые мобилизованные из Луганской области дезертируют под Покровском – АТЕШ20 ноября, 19:11 • 5624 просмотра
Встреча Зеленского с фракцией «Слуга народа» завершилась20 ноября, 20:00 • 10846 просмотра
публикации
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 42265 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
Эксклюзив
20 ноября, 15:30 • 56436 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации20 ноября, 13:38 • 63582 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
Эксклюзив
20 ноября, 13:09 • 65862 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах20 ноября, 12:24 • 65787 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Давид Арахамия
Эмманюэль Макрон
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Тернополь
Китай
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 30361 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 44299 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 66529 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 63046 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 63880 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
ЧатГПТ
9К720 Искандер

Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Великобритания определила подразделения и места расположения штабов для размещения войск в Украине в рамках коалиции из 30 стран. Планы предусматривают обучение украинских войск на территории страны и координацию многонациональных сил.

Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США

Великобритания уточнила свои намерения относительно потенциального размещения воинских сил в Украине, готовясь к завершающей фазе войны и дальнейшему участию в мирном процессе. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что после летних разведывательных миссий и оценки боевой готовности Великобритания определила, какие подразделения и войска будут отправлены в Украину, а также места расположения их штабов.

Эти шаги осуществляются в рамках коалиции из 30 стран под руководством Великобритании и Франции, созданной для поддержки Украины в случае достижения мирного соглашения.

Мы провели разведку в Украине, поэтому знаем, какие подразделения будем привлекать, как их развернем и какую роль они будут выполнять

- заявил министр обороны Джон Хили.

Он добавил, что планы будут окончательно согласованы с другими членами коалиции с учетом потребностей Украины и скорректированы в зависимости от условий любого мирного соглашения.

Эти планы означают, что когда наступит мир, мы будем готовы

- сказал Хили.

По его словам, планы предусматривают возможность размещения "британских войск в Украине, чтобы помочь обеспечить этот мир в долгосрочной перспективе".

Как пишет издание, Великобритания планирует выделить ресурсы для быстрого развертывания своих подразделений в Украине, в частности для обучения украинских войск непосредственно на территории страны.

Координация многонациональных сил будет происходить под руководством британского офицера двухзвездного ранга.

Планы также предусматривают расширение Черноморской оперативной группы Турции, Румынии и Болгарии для безопасного обеспечения морских путей и разминирования портов.

Параллельно военная делегация США проводит переговоры в Киеве в рамках новой попытки возобновить мирные переговоры с Россией.

По данным Bloomberg, Великобритания подтвердила готовность поддержать эти усилия, выделив более 100 миллионов фунтов стерлингов на первоначальные расходы для развертывания сил в случае подписания соглашения о прекращении огня.

Размещение подразделений предусмотрено на безопасном расстоянии от линии фронта, чтобы обеспечить сопровождение восстановления украинской армии и инфраструктуры.

Напомним

Великобритания готова использовать все военные возможности для поддержки Украины после завершения войны. Страна также объявила о развертывании первых 50 бронированных машин Ajax на восточном фланге НАТО с опозданием на 8 лет.

Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах20.11.25, 13:24 • 65786 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Техника
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Джон Хили
Bloomberg L.P.
НАТО
Франция
Великобритания
Болгария
Румыния
Турция
Соединённые Штаты
Украина
Киев