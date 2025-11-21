Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США

Великобритания уточнила свои намерения относительно потенциального размещения воинских сил в Украине, готовясь к завершающей фазе войны и дальнейшему участию в мирном процессе. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что после летних разведывательных миссий и оценки боевой готовности Великобритания определила, какие подразделения и войска будут отправлены в Украину, а также места расположения их штабов.

Эти шаги осуществляются в рамках коалиции из 30 стран под руководством Великобритании и Франции, созданной для поддержки Украины в случае достижения мирного соглашения.

Мы провели разведку в Украине, поэтому знаем, какие подразделения будем привлекать, как их развернем и какую роль они будут выполнять - заявил министр обороны Джон Хили.

Он добавил, что планы будут окончательно согласованы с другими членами коалиции с учетом потребностей Украины и скорректированы в зависимости от условий любого мирного соглашения.

Эти планы означают, что когда наступит мир, мы будем готовы - сказал Хили.

По его словам, планы предусматривают возможность размещения "британских войск в Украине, чтобы помочь обеспечить этот мир в долгосрочной перспективе".

Как пишет издание, Великобритания планирует выделить ресурсы для быстрого развертывания своих подразделений в Украине, в частности для обучения украинских войск непосредственно на территории страны.

Координация многонациональных сил будет происходить под руководством британского офицера двухзвездного ранга.

Планы также предусматривают расширение Черноморской оперативной группы Турции, Румынии и Болгарии для безопасного обеспечения морских путей и разминирования портов.

Параллельно военная делегация США проводит переговоры в Киеве в рамках новой попытки возобновить мирные переговоры с Россией.

По данным Bloomberg, Великобритания подтвердила готовность поддержать эти усилия, выделив более 100 миллионов фунтов стерлингов на первоначальные расходы для развертывания сил в случае подписания соглашения о прекращении огня.

Размещение подразделений предусмотрено на безопасном расстоянии от линии фронта, чтобы обеспечить сопровождение восстановления украинской армии и инфраструктуры.

Напомним

Великобритания готова использовать все военные возможности для поддержки Украины после завершения войны. Страна также объявила о развертывании первых 50 бронированных машин Ajax на восточном фланге НАТО с опозданием на 8 лет.

Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах