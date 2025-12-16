«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер

$42.190.08
03:55
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
02:54
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
02:00
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
01:30
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
00:23
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
00:04
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
"Вышел из-под контроля": Турция сбила дрон над Черным моремVideo15 декабря, 18:32
Украина получит гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО: американский чиновник о деталях переговоров в Берлине15 декабря, 18:48
Очередной геополитический "шедевр": в россии заявили, что ленин создал не только Украину, но и Польшу15 декабря, 18:54
Трамп заявил, что имел личный разговор с путиным22:21
российские войска продвинулись в Гуляйполе - DeepState00:35
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto

Эксклюзив

15 декабря, 13:38
Эксклюзив
15 декабря, 13:38
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55
«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция решительных» разработала меры для укрепления обороноспособности Украины и, при необходимости, для размещения войск. Планы включают наземное развертывание, но приоритетом является достижение мира.

«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер

"Коалиция решительных" разработала меры по укреплению обороноспособности Украины и, в случае необходимости, по размещению войск на ее территории. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает УНН со ссылкой на APA.

В рамках "коалиции решительных" у нас был политический процесс с участием лидеров стран, а также военный процесс с участием военных планировщиков. Мы заявили, что хотим разработать военные планы по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для укрепления собственных возможностей Украины

- отметил Стармер.

Британский премьер сообщил, что сейчас члены коалиции имеют военные планы для каждого из этих направлений.

"При необходимости это предусматривает и наземное развертывание, но сейчас приоритетом является достижение справедливого и прочного мира", - подчеркнул Стармер.

Напомним

Великобритания определила подразделения и места расположения штабов для размещения войск в Украине в рамках коалиции из 30 стран. Планы предусматривают обучение украинских войск на территории страны и координацию многонациональных сил.

В ВСУ расширяют возможности для привлечения иностранных добровольцев к службе в Сухопутных войсках16.11.25, 19:00

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Кир Стармер
Великобритания
Украина