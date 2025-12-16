«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция решительных» разработала меры для укрепления обороноспособности Украины и, при необходимости, для размещения войск. Планы включают наземное развертывание, но приоритетом является достижение мира.
"Коалиция решительных" разработала меры по укреплению обороноспособности Украины и, в случае необходимости, по размещению войск на ее территории. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает УНН со ссылкой на APA.
В рамках "коалиции решительных" у нас был политический процесс с участием лидеров стран, а также военный процесс с участием военных планировщиков. Мы заявили, что хотим разработать военные планы по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для укрепления собственных возможностей Украины
Британский премьер сообщил, что сейчас члены коалиции имеют военные планы для каждого из этих направлений.
"При необходимости это предусматривает и наземное развертывание, но сейчас приоритетом является достижение справедливого и прочного мира", - подчеркнул Стармер.
Напомним
Великобритания определила подразделения и места расположения штабов для размещения войск в Украине в рамках коалиции из 30 стран. Планы предусматривают обучение украинских войск на территории страны и координацию многонациональных сил.
В ВСУ расширяют возможности для привлечения иностранных добровольцев к службе в Сухопутных войсках16.11.25, 19:00 • 7576 просмотров