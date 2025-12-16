«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер

"Коалиция решительных" разработала меры по укреплению обороноспособности Украины и, в случае необходимости, по размещению войск на ее территории. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает УНН со ссылкой на APA.

В рамках "коалиции решительных" у нас был политический процесс с участием лидеров стран, а также военный процесс с участием военных планировщиков. Мы заявили, что хотим разработать военные планы по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для укрепления собственных возможностей Украины