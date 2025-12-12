ЄС непохитний у прагненні справедливого миру для України без зародків нових конфліктів - фон дер Ляєн

$42.280.10
49.220.12
ukenru
11 грудня, 17:49 • 11655 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 19976 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 21118 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 24536 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 33936 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 19036 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 20813 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16793 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16932 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 17290 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.2м/с
88%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
путін наказав продовжити наступ в Україні та захопити СіверськVideo11 грудня, 15:25 • 5630 перегляди
Зміна вітру над Тихим океаном може спровокувати рекордне потепління планети у 2026 році – кліматологиPhoto11 грудня, 15:57 • 5060 перегляди
Українські безпілотники атакували два хімзаводи у рф: Мадяр розповів деталі11 грудня, 16:11 • 5864 перегляди
Зеленський назвав умови проведення президентських виборів в Україні11 грудня, 17:10 • 4862 перегляди
Київ під тиском: Україні важко впоратися з "руйнівними мирними планами" Дональда Трампа – The Economist11 грудня, 17:23 • 6702 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 33940 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 43961 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 45221 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 56234 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 57148 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Донецька область
Крим
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 27426 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 30707 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 36203 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 32085 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 40801 перегляди
Актуальне
Техніка
ChatGPT
Опалення
Економіст (журнал)
Соціальна мережа

ЄС непохитний у прагненні справедливого миру для України без зародків нових конфліктів - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне справедливого та сталого миру для України, який не міститиме зародків майбутніх конфліктів. Під час зустрічі "Коаліції охочих" також обговорювалася необхідність надійних гарантій безпеки та фінансування для України на 2026-2027 роки.

ЄС непохитний у прагненні справедливого миру для України без зародків нових конфліктів - фон дер Ляєн

Європейський Союз залишається непохитним у прагненні справедливого і сталого миру для України. Про це після зустрічі "Коаліції охочих" заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє УНН.

Деталі

Водночас, за її словами, будь-яка мирна угода не повинна містити зародків для нового конфлікту.

Незважаючи на тиск, ми залишаємося абсолютно непохитними у нашій меті: досягненні справедливого та сталого миру для України. "Сталий" означає, що будь-яка мирна угода не повинна містити зародків майбутніх конфліктів та дестабілізувати ширшу архітектуру європейської безпеки

- написала фон дер Ляєн.

Вона додала, що під час зустрічі сторони також обговорили необхідність надійних та достовірних гарантій безпеки.

"Я поінформувала лідерів про нашу роботу щодо забезпечення фінансування для України на 2026-2027 роки. Наші пропозиції вже на столі, і відчуття терміновості зрозуміле всім. Наступний тиждень буде вирішальним", - резюмувала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок "має засоби та бажання посилити тиск на росію, щоб вона сідала за стіл переговорів".

Урсула фон дер Ляєн: Мета - сильна Україна, на полі бою та за столом переговорів09.12.25, 02:46 • 6056 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Європейська комісія
Європейський Союз
Урсула фон дер Ляєн
Україна