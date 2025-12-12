ЄС непохитний у прагненні справедливого миру для України без зародків нових конфліктів - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне справедливого та сталого миру для України, який не міститиме зародків майбутніх конфліктів. Під час зустрічі "Коаліції охочих" також обговорювалася необхідність надійних гарантій безпеки та фінансування для України на 2026-2027 роки.