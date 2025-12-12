ЄС непохитний у прагненні справедливого миру для України без зародків нових конфліктів - фон дер Ляєн
Київ • УНН
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне справедливого та сталого миру для України, який не міститиме зародків майбутніх конфліктів. Під час зустрічі "Коаліції охочих" також обговорювалася необхідність надійних гарантій безпеки та фінансування для України на 2026-2027 роки.
Європейський Союз залишається непохитним у прагненні справедливого і сталого миру для України. Про це після зустрічі "Коаліції охочих" заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє УНН.
Деталі
Водночас, за її словами, будь-яка мирна угода не повинна містити зародків для нового конфлікту.
Незважаючи на тиск, ми залишаємося абсолютно непохитними у нашій меті: досягненні справедливого та сталого миру для України. "Сталий" означає, що будь-яка мирна угода не повинна містити зародків майбутніх конфліктів та дестабілізувати ширшу архітектуру європейської безпеки
Вона додала, що під час зустрічі сторони також обговорили необхідність надійних та достовірних гарантій безпеки.
"Я поінформувала лідерів про нашу роботу щодо забезпечення фінансування для України на 2026-2027 роки. Наші пропозиції вже на столі, і відчуття терміновості зрозуміле всім. Наступний тиждень буде вирішальним", - резюмувала президентка Єврокомісії.
Нагадаємо
Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок "має засоби та бажання посилити тиск на росію, щоб вона сідала за стіл переговорів".
