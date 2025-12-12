ЕС непоколебим в стремлении к справедливому миру для Украины без зародышей новых конфликтов - фон дер Ляйен

$42.280.10
49.220.12
ukenru
11 декабря, 17:49 • 11637 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 19934 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 21089 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 24505 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 33896 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 19023 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 20801 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16793 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16929 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 17290 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
путин приказал продолжить наступление в Украине и захватить СеверскVideo11 декабря, 15:25 • 5632 просмотра
Изменение ветра над Тихим океаном может спровоцировать рекордное потепление планеты в 2026 году – климатологиPhoto11 декабря, 15:57 • 5062 просмотра
Украинские беспилотники атаковали два химзавода в РФ: Мадяр рассказал детали11 декабря, 16:11 • 5866 просмотра
Зеленский назвал условия проведения президентских выборов в Украине11 декабря, 17:10 • 4862 просмотра
Киев под давлением: Украине трудно справиться с «разрушительными мирными планами» Дональда Трампа – The Economist11 декабря, 17:23 • 6702 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 33893 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 43941 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 45205 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 56218 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 57132 просмотра
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 27418 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 30697 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 36194 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 32076 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 40794 просмотра
ЕС непоколебим в стремлении к справедливому миру для Украины без зародышей новых конфликтов - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится к справедливому и устойчивому миру для Украины, который не будет содержать зародышей будущих конфликтов. Во время встречи "Коалиции желающих" также обсуждалась необходимость надежных гарантий безопасности и финансирования для Украины на 2026-2027 годы.

ЕС непоколебим в стремлении к справедливому миру для Украины без зародышей новых конфликтов - фон дер Ляйен

Европейский Союз остается непоколебимым в стремлении к справедливому и устойчивому миру для Украины. Об этом после встречи "Коалиции желающих" заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН.

Подробности

В то же время, по ее словам, любое мирное соглашение не должно содержать зародышей для нового конфликта.

Несмотря на давление, мы остаемся абсолютно непоколебимыми в нашей цели: достижении справедливого и устойчивого мира для Украины. "Устойчивый" означает, что любое мирное соглашение не должно содержать зародышей будущих конфликтов и дестабилизировать более широкую архитектуру европейской безопасности

- написала фон дер Ляйен.

Она добавила, что во время встречи стороны также обсудили необходимость надежных и достоверных гарантий безопасности.

"Я проинформировала лидеров о нашей работе по обеспечению финансирования для Украины на 2026-2027 годы. Наши предложения уже на столе, и ощущение срочности понятно всем. Следующая неделя будет решающей", - резюмировала президент Еврокомиссии.

Напомним

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок "имеет средства и желание усилить давление на Россию, чтобы она садилась за стол переговоров".

Урсула фон дер Ляйен: Цель - сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров09.12.25, 02:46 • 6056 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Европейская комиссия
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина