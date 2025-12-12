ЕС непоколебим в стремлении к справедливому миру для Украины без зародышей новых конфликтов - фон дер Ляйен
Киев • УНН
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится к справедливому и устойчивому миру для Украины, который не будет содержать зародышей будущих конфликтов. Во время встречи "Коалиции желающих" также обсуждалась необходимость надежных гарантий безопасности и финансирования для Украины на 2026-2027 годы.
Европейский Союз остается непоколебимым в стремлении к справедливому и устойчивому миру для Украины. Об этом после встречи "Коалиции желающих" заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН.
Подробности
В то же время, по ее словам, любое мирное соглашение не должно содержать зародышей для нового конфликта.
Несмотря на давление, мы остаемся абсолютно непоколебимыми в нашей цели: достижении справедливого и устойчивого мира для Украины. "Устойчивый" означает, что любое мирное соглашение не должно содержать зародышей будущих конфликтов и дестабилизировать более широкую архитектуру европейской безопасности
Она добавила, что во время встречи стороны также обсудили необходимость надежных и достоверных гарантий безопасности.
"Я проинформировала лидеров о нашей работе по обеспечению финансирования для Украины на 2026-2027 годы. Наши предложения уже на столе, и ощущение срочности понятно всем. Следующая неделя будет решающей", - резюмировала президент Еврокомиссии.
Напомним
Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок "имеет средства и желание усилить давление на Россию, чтобы она садилась за стол переговоров".
