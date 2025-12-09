Сибіга обговорив із міністром оборони Бельгії поставку винищувачів F-16

$42.060.13
8 грудня, 19:50 • 8266 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 15678 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 17395 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 23182 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 24079 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 29068 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 36310 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 33794 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18376 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 34632 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Уряд України затвердив щомісячну виплату для нагороджених "Хрестом бойових заслуг" – Міноборони 8 грудня, 18:01 • 2944 перегляди
Трьох російських солдатів засудили за вбивство прокремлівського американського добровольця8 грудня, 18:43 • 3018 перегляди
путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 роціPhoto20:46 • 3202 перегляди
"Знаєте, що я їм дав? Нічого" – Трамп розкритикував допомогу Байдена Україні та назвав журналістку "огидною"Video20:56 • 3480 перегляди
Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом - 7 корпус ДШВVideo21:42 • 3928 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 44235 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 78061 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 14480 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 58043 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 68256 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 68980 перегляди
Сибіга обговорив із міністром оборони Бельгії поставку винищувачів F-16

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном заплановану поставку винищувачів F-16 та військову допомогу Україні. Також йшлося про внесок Бельгії у багатонаціональні ініціативи НАТО для посилення оборонних можливостей України.

Сибіга обговорив із міністром оборони Бельгії поставку винищувачів F-16

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив із міністром оборони Бельгії Тео Франкеном "заплановану" поставку винищувачів F-16 та військову допомогу Україні. Про це він повідомив у Telegram, повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави МЗС, під час спілкування також ішлося про внесок Бельгії у багатонаціональні ініціативи, такі як PURL в межах НАТО, спрямовані на посилення оборонних можливостей України.

Ми також зосередилися на енергетичній безпеці, ролі Бельгії у зміцненні нашої стійкості та її підтримці українських оборонних компаній

- розповів Сибіга.

Також він поінформував бельгійську сторону щодо ситуації на полі бою, мирні зусилля та контакти з американськими та європейськими партнерами. Окрім того, сторони зосередилися на енергетичній безпеці та ролі Бельгії у підтримці українських оборонних компаній.

Я наголосив на необхідності подальшого посилення санкцій проти Росії та повного використання її заморожених активів

- резюмував Сибіга.

Нагадаємо

Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після засідання Коаліції охочих особливо захистила пропозицію ЄС щодо кредиту на репарації, підкріпленого замороженими російськими активами, якій продовжує протистояти Бельгія через юридичні проблеми.

Бельгія стала "захисним активом" кремля: прем'єр Де Вевер блокує конфіскацію 140 млрд євро для України – Politico04.12.25, 15:18 • 3007 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

