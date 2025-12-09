Сибіга обговорив із міністром оборони Бельгії поставку винищувачів F-16
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном заплановану поставку винищувачів F-16 та військову допомогу Україні. Також йшлося про внесок Бельгії у багатонаціональні ініціативи НАТО для посилення оборонних можливостей України.
Деталі
За словами глави МЗС, під час спілкування також ішлося про внесок Бельгії у багатонаціональні ініціативи, такі як PURL в межах НАТО, спрямовані на посилення оборонних можливостей України.
Ми також зосередилися на енергетичній безпеці, ролі Бельгії у зміцненні нашої стійкості та її підтримці українських оборонних компаній
Також він поінформував бельгійську сторону щодо ситуації на полі бою, мирні зусилля та контакти з американськими та європейськими партнерами. Окрім того, сторони зосередилися на енергетичній безпеці та ролі Бельгії у підтримці українських оборонних компаній.
Я наголосив на необхідності подальшого посилення санкцій проти Росії та повного використання її заморожених активів
Нагадаємо
Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після засідання Коаліції охочих особливо захистила пропозицію ЄС щодо кредиту на репарації, підкріпленого замороженими російськими активами, якій продовжує протистояти Бельгія через юридичні проблеми.
