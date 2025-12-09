Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с министром обороны Бельгии Тео Франкеном запланированную поставку истребителей F-16 и военную помощь Украине. Также речь шла о вкладе Бельгии в многонациональные инициативы НАТО для усиления оборонных возможностей Украины.
Подробности
По словам главы МИД, во время общения также речь шла о вкладе Бельгии в многонациональные инициативы, такие как PURL в рамках НАТО, направленные на усиление оборонных возможностей Украины.
Мы также сосредоточились на энергетической безопасности, роли Бельгии в укреплении нашей устойчивости и ее поддержке украинских оборонных компаний
Также он проинформировал бельгийскую сторону о ситуации на поле боя, мирных усилиях и контактах с американскими и европейскими партнерами. Кроме того, стороны сосредоточились на энергетической безопасности и роли Бельгии в поддержке украинских оборонных компаний.
Я подчеркнул необходимость дальнейшего усиления санкций против России и полного использования ее замороженных активов
Напомним
Накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания Коалиции желающих особенно защитила предложение ЕС о кредите на репарации, подкрепленном замороженными российскими активами, которому продолжает противостоять Бельгия из-за юридических проблем.
