Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16

$42.060.13
49.000.23
ukenru
8 декабря, 19:50 • 8610 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 16065 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 17681 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 23459 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 24308 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 29188 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 36484 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 33909 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18401 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 34720 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.2м/с
90%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Правительство Украины утвердило ежемесячную выплату для награжденных "Крестом боевых заслуг" – Минобороны8 декабря, 18:01 • 3164 просмотра
Троих российских солдат осудили за убийство прокремлевского американского добровольца8 декабря, 18:43 • 3208 просмотра
путин подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 годуPhoto20:46 • 3424 просмотра
"Знаете, что я им дал? Ничего" – Трамп раскритиковал помощь Байдена Украине и назвал журналистку "отвратительной"Video20:56 • 3712 просмотра
Силы обороны Украины перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом - 7 корпус ДШВVideo21:42 • 4314 просмотра
публикации
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 10996 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 36484 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 33909 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 34720 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 44384 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Марк Рютте
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Брюссель
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 14544 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 44384 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 58106 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 68320 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 69044 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
КАБ-250
FGM-148 Javelin
Дипломатка

Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с министром обороны Бельгии Тео Франкеном запланированную поставку истребителей F-16 и военную помощь Украине. Также речь шла о вкладе Бельгии в многонациональные инициативы НАТО для усиления оборонных возможностей Украины.

Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с министром обороны Бельгии Тео Франкеном "запланированную" поставку истребителей F-16 и военную помощь Украине. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

По словам главы МИД, во время общения также речь шла о вкладе Бельгии в многонациональные инициативы, такие как PURL в рамках НАТО, направленные на усиление оборонных возможностей Украины.

Мы также сосредоточились на энергетической безопасности, роли Бельгии в укреплении нашей устойчивости и ее поддержке украинских оборонных компаний

- рассказал Сибига.

Также он проинформировал бельгийскую сторону о ситуации на поле боя, мирных усилиях и контактах с американскими и европейскими партнерами. Кроме того, стороны сосредоточились на энергетической безопасности и роли Бельгии в поддержке украинских оборонных компаний.

Я подчеркнул необходимость дальнейшего усиления санкций против России и полного использования ее замороженных активов

- резюмировал Сибига.

Напомним

Накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания Коалиции желающих особенно защитила предложение ЕС о кредите на репарации, подкрепленном замороженными российскими активами, которому продолжает противостоять Бельгия из-за юридических проблем.

Бельгия стала "защитным активом" кремля: премьер Де Вевер блокирует конфискацию 140 млрд евро для Украины – Politico04.12.25, 15:18 • 3007 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
НАТО
Бельгия
Украина
F-16 Fighting Falcon