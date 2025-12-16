$42.250.05
15:35 • 2790 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 7964 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 14768 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 18193 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 19928 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 25259 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 22336 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 22781 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 29992 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21920 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
Король Нідерландів зустрівся із Зеленським: говорили про оборонну підтримку і достойний мир

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Король Нідерландів Віллем-Александр прийняв Президента України Володимира Зеленського в Гаазі. Вони обговорили продовження оборонної допомоги Україні та спільні зусилля для досягнення миру.

Король Нідерландів зустрівся із Зеленським: говорили про оборонну підтримку і достойний мир

Його Величність Король Нідерландів Віллем-Александр прийняв Президента України Володимира Зеленського на аудієнції в палаці Гейс-тен-Бос у Гаазі. Говорили про продовження оборонної допомоги Україні та спільним із партнерами зусиллям для досягнення достойного миру, передає УНН.

Деталі

Глава держави подякував Нідерландам і всьому нідерландському народові за сильну й незмінну солідарність з Україною та особисто Королю Віллему-Александру – за підтримку нашої країни. Українці цінують внесок Нідерландів у зміцнення наших оборонних спроможностей та стійкості.

Президент і Король говорили про продовження оборонної допомоги Україні. Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою та постійні російські удари по українських містах і громадах, обʼєктах критичної інфраструктури та житлових будинках.

Окрема увага – крокам для забезпечення справедливості та спільним із партнерами зусиллям для досягнення достойного миру. Глава держави відзначив активну участь Нідерландів у Коаліції охочих та подякував за спільну роботу заради миру в Україні та всій Європі.

Обговорили створення міжнародного компенсаційного механізму: Зеленський зустрівся із Схоофом, Санду та Берсе16.12.25, 15:12

Антоніна Туманова

