Король Нидерландов встретился с Зеленским: говорили об оборонной поддержке и достойном мире

15:35 • 2058 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38 • 7264 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 14397 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 17832 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 19643 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 25115 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 22248 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 22748 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 29966 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21912 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Нападение на украинцев в польской Познани: реакция МИД Украины не заставила себя ждать16 декабря, 09:27 • 9970 просмотра
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго16 декабря, 09:39 • 18285 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 19196 просмотра
В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Усика12:00 • 8344 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 13849 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ14:38 • 4360 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 14133 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 19488 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 13:38 • 67988 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 63331 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Виктор Орбан
Андрей Сибига
Украина
Нидерланды
Германия
Европа
Польша
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 40692 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 57775 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 57905 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 61611 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 96403 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Ми-8
Дія (сервис)

Король Нидерландов встретился с Зеленским: говорили об оборонной поддержке и достойном мире

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Король Нидерландов Виллем-Александр принял Президента Украины Владимира Зеленского в Гааге. Они обсудили продолжение оборонной помощи Украине и совместные усилия для достижения мира.

Король Нидерландов встретился с Зеленским: говорили об оборонной поддержке и достойном мире

Его Величество Король Нидерландов Виллем-Александр принял Президента Украины Владимира Зеленского на аудиенции во дворце Хейс-тен-Бос в Гааге. Говорили о продолжении оборонной помощи Украине и совместных с партнерами усилиях для достижения достойного мира, передает УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил Нидерланды и весь нидерландский народ за сильную и неизменную солидарность с Украиной и лично Короля Виллема-Александра – за поддержку нашей страны. Украинцы ценят вклад Нидерландов в укрепление наших оборонных возможностей и устойчивости.

Президент и Король говорили о продолжении оборонной помощи Украине. Владимир Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя и постоянных российских ударах по украинским городам и общинам, объектам критической инфраструктуры и жилым домам.

Отдельное внимание – шагам для обеспечения справедливости и совместным с партнерами усилиям для достижения достойного мира. Глава государства отметил активное участие Нидерландов в Коалиции желающих и поблагодарил за совместную работу ради мира в Украине и всей Европе.

Обсудили создание международного компенсационного механизма: Зеленский встретился со Схоофом, Санду и Берсе16.12.25, 15:12 • 1610 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
«Коалиция желающих»
Электроэнергия
Гаага
Европа
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина