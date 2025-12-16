Король Нидерландов встретился с Зеленским: говорили об оборонной поддержке и достойном мире

Его Величество Король Нидерландов Виллем-Александр принял Президента Украины Владимира Зеленского на аудиенции во дворце Хейс-тен-Бос в Гааге. Говорили о продолжении оборонной помощи Украине и совместных с партнерами усилиях для достижения достойного мира, передает УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил Нидерланды и весь нидерландский народ за сильную и неизменную солидарность с Украиной и лично Короля Виллема-Александра – за поддержку нашей страны. Украинцы ценят вклад Нидерландов в укрепление наших оборонных возможностей и устойчивости.

Президент и Король говорили о продолжении оборонной помощи Украине. Владимир Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя и постоянных российских ударах по украинским городам и общинам, объектам критической инфраструктуры и жилым домам.

Отдельное внимание – шагам для обеспечения справедливости и совместным с партнерами усилиям для достижения достойного мира. Глава государства отметил активное участие Нидерландов в Коалиции желающих и поблагодарил за совместную работу ради мира в Украине и всей Европе.

