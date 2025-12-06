Ми повинні продовжувати тиснути на рф, щоб змусити її обрати мир - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон засудив масовані удари, які рф завдала по Україні в ніч на 6 грудня. Він наголосив на важливості продовжувати здійснювати тиск на рф, щоб змусити країну-агресорку до миру. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

росія замикається на шляху ескалації і не прагне миру. Я рішуче засуджую масові удари, які були завдані Україні минулої ночі, зокрема по її енергетичній та залізничній інфраструктурі. Ми повинні продовжувати чинити тиск на росію, щоб змусити її обрати мир - заявив Макрон.

Окрім цього, президент Франції повідомив, що у понеділок, 8 грудня, він поїде до Лондона, щоб зустрітися з президентом України, прем'єр-міністром Великої Британії та канцлером Німеччини для того, щоб "оцінити ситуацію та перебіг переговорів у межах посередництва США".

Україна може розраховувати на нашу непохитну підтримку. Саме в цьому полягає мета зусиль, які ми докладаємо в межах Коаліції охочих. Ми продовжимо ці зусилля разом з американцями, щоб надати Україні гарантії безпеки, без яких неможливий міцний і тривалий мир. Бо на кону в Україні стоїть також безпека Європи в цілому - підсумував Макрон.

У ніч на 6 грудня росія атакувала 10 регіонів України дронами та ракетами, поранивши щонайменше 8 людей. Пошкоджено понад два десятки будинків, енергетичні об'єкти, залізничний вокзал у Фастові та складські приміщення.

