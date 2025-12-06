$42.180.00
6 грудня, 09:02 • 14039 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 25665 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 26791 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 37326 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 45996 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 34565 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 65132 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 39907 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 37384 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47851 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Ми повинні продовжувати тиснути на рф, щоб змусити її обрати мир - Макрон

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон засудив масовані удари рф по Україні 6 грудня, наголосивши на необхідності тиску на агресора для миру. Він зустрінеться з лідерами України, Великої Британії та Німеччини 8 грудня для обговорення ситуації та посередництва США.

Ми повинні продовжувати тиснути на рф, щоб змусити її обрати мир - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон засудив масовані удари, які рф завдала по Україні в ніч на 6 грудня. Він наголосив на важливості продовжувати здійснювати тиск на рф, щоб змусити країну-агресорку до миру. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

росія замикається на шляху ескалації і не прагне миру. Я рішуче засуджую масові удари, які були завдані Україні минулої ночі, зокрема по її енергетичній та залізничній інфраструктурі. Ми повинні продовжувати чинити тиск на росію, щоб змусити її обрати мир

- заявив Макрон.

Окрім цього, президент Франції повідомив, що у понеділок, 8 грудня, він поїде до Лондона, щоб зустрітися з президентом України, прем'єр-міністром Великої Британії та канцлером Німеччини для того, щоб "оцінити ситуацію та перебіг переговорів у межах посередництва США".

Україна може розраховувати на нашу непохитну підтримку. Саме в цьому полягає мета зусиль, які ми докладаємо в межах Коаліції охочих. Ми продовжимо ці зусилля разом з американцями, щоб надати Україні гарантії безпеки, без яких неможливий міцний і тривалий мир. Бо на кону в Україні стоїть також безпека Європи в цілому

- підсумував Макрон.

Нагадаємо

У ніч на 6 грудня росія атакувала 10 регіонів України дронами та ракетами, поранивши щонайменше 8 людей. Пошкоджено понад два десятки будинків, енергетичні об'єкти, залізничний вокзал у Фастові та складські приміщення.

Зеленський зустрінеться зі Стармером, Макроном та Мерцом у Лондоні - The Independent06.12.25, 18:15 • 2242 перегляди

Ольга Розгон

