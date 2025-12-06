Ми повинні продовжувати тиснути на рф, щоб змусити її обрати мир - Макрон
Київ • УНН
Президент Франції Емманюель Макрон засудив масовані удари рф по Україні 6 грудня, наголосивши на необхідності тиску на агресора для миру. Він зустрінеться з лідерами України, Великої Британії та Німеччини 8 грудня для обговорення ситуації та посередництва США.
Президент Франції Емманюель Макрон засудив масовані удари, які рф завдала по Україні в ніч на 6 грудня. Він наголосив на важливості продовжувати здійснювати тиск на рф, щоб змусити країну-агресорку до миру. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.
росія замикається на шляху ескалації і не прагне миру. Я рішуче засуджую масові удари, які були завдані Україні минулої ночі, зокрема по її енергетичній та залізничній інфраструктурі. Ми повинні продовжувати чинити тиск на росію, щоб змусити її обрати мир
Окрім цього, президент Франції повідомив, що у понеділок, 8 грудня, він поїде до Лондона, щоб зустрітися з президентом України, прем'єр-міністром Великої Британії та канцлером Німеччини для того, щоб "оцінити ситуацію та перебіг переговорів у межах посередництва США".
Україна може розраховувати на нашу непохитну підтримку. Саме в цьому полягає мета зусиль, які ми докладаємо в межах Коаліції охочих. Ми продовжимо ці зусилля разом з американцями, щоб надати Україні гарантії безпеки, без яких неможливий міцний і тривалий мир. Бо на кону в Україні стоїть також безпека Європи в цілому
Нагадаємо
У ніч на 6 грудня росія атакувала 10 регіонів України дронами та ракетами, поранивши щонайменше 8 людей. Пошкоджено понад два десятки будинків, енергетичні об'єкти, залізничний вокзал у Фастові та складські приміщення.
Зеленський зустрінеться зі Стармером, Макроном та Мерцом у Лондоні - The Independent06.12.25, 18:15 • 2242 перегляди