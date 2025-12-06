$42.180.00
Мы должны продолжать давить на РФ, чтобы заставить ее выбрать мир - Макрон

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил массированные удары РФ по Украине 6 декабря, подчеркнув необходимость давления на агрессора для мира. Он встретится с лидерами Украины, Великобритании и Германии 8 декабря для обсуждения ситуации и посредничества США.

Мы должны продолжать давить на РФ, чтобы заставить ее выбрать мир - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил массированные удары, которые рф нанесла по Украине в ночь на 6 декабря. Он подчеркнул важность продолжать оказывать давление на РФ, чтобы принудить страну-агрессора к миру. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Россия замыкается на пути эскалации и не стремится к миру. Я решительно осуждаю массовые удары, которые были нанесены Украине прошлой ночью, в частности по ее энергетической и железнодорожной инфраструктуре. Мы должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее выбрать мир

- заявил Макрон.

Кроме этого, президент Франции сообщил, что в понедельник, 8 декабря, он поедет в Лондон, чтобы встретиться с президентом Украины, премьер-министром Великобритании и канцлером Германии для того, чтобы "оценить ситуацию и ход переговоров в рамках посредничества США".

Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку. Именно в этом заключается цель усилий, которые мы прилагаем в рамках Коалиции желающих. Мы продолжим эти усилия вместе с американцами, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, без которых невозможен прочный и длительный мир. Потому что на кону в Украине стоит также безопасность Европы в целом

- подытожил Макрон.

Напомним

В ночь на 6 декабря Россия атаковала 10 регионов Украины дронами и ракетами, ранив по меньшей мере 8 человек. Повреждены более двух десятков домов, энергетические объекты, железнодорожный вокзал в Фастове и складские помещения.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Социальная сеть
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Электроэнергия
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Европа
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Лондон