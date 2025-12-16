Британія готується до значного посилення оборони через загрозу з боку росії

Велика Британія планує значно посилити підготовку для протидії потенційній загрозі з боку росії. Це включає підвищення готовності громадян до служби, збільшення оборонного виробництва та розвиток необхідних навичок. Про це заявив начальник штабу оборони країни, маршал авіації Річард Найтон, передає УНН з посиланням на інфрмагенцію Reuters.

Деталі

Під час виступу в аналітичному центрі RUSI Найтон зазначив, що наразі Британія не відчуває російську загрозу "так гостро, як багато європейських союзників", які вже активізували закупівлі оборонної техніки, а в деяких випадках навіть відновили елементи національної служби.

За його словами, Європа намагається компенсувати дефіцит оборонних потужностей, який виник після того, як президент США Дональд Трамп закликав європейські держави взяти на себе основну відповідальність за конвенційні сили НАТО, особливо на тлі складних мирних переговорів між росією та Україною.

Російське керівництво чітко дало зрозуміти, що прагне кинути виклик НАТО, обмежити, розділити та зрештою зруйнувати Альянс - сказав Найтон.

Начальник штабу оборони Великої Британії підкреслив, що загроза з боку росії для НАТО та країни зростає, і без усвідомлення цієї небезпеки серед населення важко очікувати рішучих дій від держави, бізнесу та промисловості.

Він наголосив на необхідності покінчити з виснаженням британських збройних сил, закріпити їх лідерство в НАТО та виграти технологічну гонку у сфері оборони.

Найтон додав, що хоча головною метою залишається запобігання війні, Британія має стимулювати більше громадян готуватися до служби в регулярній армії та резерві, розширювати промислові потужності для переозброєння та розвивати ключові навички оборонної сфери.

"Сини й доньки, колеги, ветерани - усі матимуть свою роль: будувати, служити і, за потреби, воювати. Більше родин знатимуть, що означає жертва заради нашої нації", - зауважив він.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що "коаліція рішучих" розробила заходи для зміцнення обороноздатності України та, за потреби, для розміщення військ. Плани включають наземне розгортання, але пріоритетом є досягнення миру.

