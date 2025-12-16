Британія готується до значного посилення оборони через загрозу з боку росії

$42.190.08
49.470.05
ukenru
03:55 • 4276 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 13024 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 10480 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 11226 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
00:23 • 10951 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
00:04 • 9040 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 7756 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 13717 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 42016 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 36028 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.4м/с
91%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок сягнув 600 мільярдів доларів – Forbes15 грудня, 19:51 • 5334 перегляди
АТЕШ: Куп’янськ майже повністю зачищено, в оточення потрапили російські військові у центрі міста15 грудня, 20:52 • 5026 перегляди
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним15 грудня, 22:21 • 13417 перегляди
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState00:35 • 10968 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19 • 3710 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 45355 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 41860 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 48880 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 96064 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 113984 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 30688 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 47981 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 48758 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 52845 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 87679 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
The Guardian
Forbes

Британія готується до значного посилення оборони через загрозу з боку росії

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Велика Британія планує посилити підготовку громадян до служби, збільшити оборонне виробництво та розвивати необхідні навички. Це відповідь на зростаючу загрозу з боку росії, яка прагне кинути виклик НАТО.

Британія готується до значного посилення оборони через загрозу з боку росії

Велика Британія планує значно посилити підготовку для протидії потенційній загрозі з боку росії. Це включає підвищення готовності громадян до служби, збільшення оборонного виробництва та розвиток необхідних навичок. Про це заявив начальник штабу оборони країни, маршал авіації Річард Найтон, передає УНН з посиланням на інфрмагенцію Reuters.

Деталі

Під час виступу в аналітичному центрі RUSI Найтон зазначив, що наразі Британія не відчуває російську загрозу "так гостро, як багато європейських союзників", які вже активізували закупівлі оборонної техніки, а в деяких випадках навіть відновили елементи національної служби.

За його словами, Європа намагається компенсувати дефіцит оборонних потужностей, який виник після того, як президент США Дональд Трамп закликав європейські держави взяти на себе основну відповідальність за конвенційні сили НАТО, особливо на тлі складних мирних переговорів між росією та Україною.

Російське керівництво чітко дало зрозуміти, що прагне кинути виклик НАТО, обмежити, розділити та зрештою зруйнувати Альянс

- сказав Найтон.

Начальник штабу оборони Великої Британії підкреслив, що загроза з боку росії для НАТО та країни зростає, і без усвідомлення цієї небезпеки серед населення важко очікувати рішучих дій від держави, бізнесу та промисловості.

Він наголосив на необхідності покінчити з виснаженням британських збройних сил, закріпити їх лідерство в НАТО та виграти технологічну гонку у сфері оборони.

Найтон додав, що хоча головною метою залишається запобігання війні, Британія має стимулювати більше громадян готуватися до служби в регулярній армії та резерві, розширювати промислові потужності для переозброєння та розвивати ключові навички оборонної сфери.

"Сини й доньки, колеги, ветерани - усі матимуть свою роль: будувати, служити і, за потреби, воювати. Більше родин знатимуть, що означає жертва заради нашої нації", - зауважив він.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що "коаліція рішучих" розробила заходи для зміцнення обороноздатності України та, за потреби, для розміщення військ. Плани включають наземне розгортання, але пріоритетом є досягнення миру.

Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа16.12.25, 03:54 • 13036 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Кір Стармер
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Велика Британія
Європа
Україна