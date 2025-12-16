Британия готовится к значительному усилению обороны из-за угрозы со стороны России

$42.190.08
49.470.05
ukenru
03:55 • 3946 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
02:54 • 12643 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
02:00 • 10125 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
01:30 • 10915 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
00:23 • 10706 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
00:04 • 8838 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 7596 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26 • 13677 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 41956 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 35985 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.4м/с
91%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 600 миллиардов долларов – Forbes15 декабря, 19:51 • 5216 просмотра
Ситуация на фронте: Генштаб сообщает о 140 боестолкновениях за сутки и наибольшей активности РФ на Покровском направлении15 декабря, 20:27 • 3598 просмотра
АТЕШ: Купянск почти полностью зачищен, в окружение попали российские военные в центре города15 декабря, 20:52 • 4896 просмотра
Трамп заявил, что имел личный разговор с путиным15 декабря, 22:21 • 13190 просмотра
российские войска продвинулись в Гуляйполе - DeepState00:35 • 10748 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 45094 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 41615 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 48646 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 95842 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 113762 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Купянск
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 30607 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 47903 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 48685 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 52775 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 87599 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Хранитель
Forbes

Британия готовится к значительному усилению обороны из-за угрозы со стороны России

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Великобритания планирует усилить подготовку граждан к службе, увеличить оборонное производство и развивать необходимые навыки. Это ответ на растущую угрозу со стороны России, которая стремится бросить вызов НАТО.

Британия готовится к значительному усилению обороны из-за угрозы со стороны России

Великобритания планирует значительно усилить подготовку для противодействия потенциальной угрозе со стороны России. Это включает повышение готовности граждан к службе, увеличение оборонного производства и развитие необходимых навыков. Об этом заявил начальник штаба обороны страны, маршал авиации Ричард Найтон, передает УНН со ссылкой на информагентство Reuters.

Детали

Во время выступления в аналитическом центре RUSI Найтон отметил, что сейчас Британия не ощущает российскую угрозу "так остро, как многие европейские союзники", которые уже активизировали закупки оборонной техники, а в некоторых случаях даже возобновили элементы национальной службы.

По его словам, Европа пытается компенсировать дефицит оборонных мощностей, который возник после того, как президент США Дональд Трамп призвал европейские государства взять на себя основную ответственность за конвенционные силы НАТО, особенно на фоне сложных мирных переговоров между Россией и Украиной.

Российское руководство четко дало понять, что стремится бросить вызов НАТО, ограничить, разделить и в конечном итоге разрушить Альянс

- сказал Найтон.

Начальник штаба обороны Великобритании подчеркнул, что угроза со стороны России для НАТО и страны растет, и без осознания этой опасности среди населения трудно ожидать решительных действий от государства, бизнеса и промышленности.

Он подчеркнул необходимость покончить с истощением британских вооруженных сил, закрепить их лидерство в НАТО и выиграть технологическую гонку в сфере обороны.

Найтон добавил, что хотя главной целью остается предотвращение войны, Британия должна стимулировать больше граждан готовиться к службе в регулярной армии и резерве, расширять промышленные мощности для перевооружения и развивать ключевые навыки оборонной сферы.

"Сыновья и дочери, коллеги, ветераны - все будут иметь свою роль: строить, служить и, при необходимости, воевать. Больше семей будут знать, что означает жертва ради нашей нации", - отметил он.

Напомним

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что "коалиция решительных" разработала меры для укрепления обороноспособности Украины и, при необходимости, для размещения войск. Планы включают наземное развертывание, но приоритетом является достижение мира.

Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа16.12.25, 03:54 • 12668 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Техника
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Кир Стармер
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Великобритания
Европа
Украина