Британия готовится к значительному усилению обороны из-за угрозы со стороны России

Великобритания планирует значительно усилить подготовку для противодействия потенциальной угрозе со стороны России. Это включает повышение готовности граждан к службе, увеличение оборонного производства и развитие необходимых навыков. Об этом заявил начальник штаба обороны страны, маршал авиации Ричард Найтон, передает УНН со ссылкой на информагентство Reuters.

Детали

Во время выступления в аналитическом центре RUSI Найтон отметил, что сейчас Британия не ощущает российскую угрозу "так остро, как многие европейские союзники", которые уже активизировали закупки оборонной техники, а в некоторых случаях даже возобновили элементы национальной службы.

По его словам, Европа пытается компенсировать дефицит оборонных мощностей, который возник после того, как президент США Дональд Трамп призвал европейские государства взять на себя основную ответственность за конвенционные силы НАТО, особенно на фоне сложных мирных переговоров между Россией и Украиной.

Российское руководство четко дало понять, что стремится бросить вызов НАТО, ограничить, разделить и в конечном итоге разрушить Альянс - сказал Найтон.

Начальник штаба обороны Великобритании подчеркнул, что угроза со стороны России для НАТО и страны растет, и без осознания этой опасности среди населения трудно ожидать решительных действий от государства, бизнеса и промышленности.

Он подчеркнул необходимость покончить с истощением британских вооруженных сил, закрепить их лидерство в НАТО и выиграть технологическую гонку в сфере обороны.

Найтон добавил, что хотя главной целью остается предотвращение войны, Британия должна стимулировать больше граждан готовиться к службе в регулярной армии и резерве, расширять промышленные мощности для перевооружения и развивать ключевые навыки оборонной сферы.

"Сыновья и дочери, коллеги, ветераны - все будут иметь свою роль: строить, служить и, при необходимости, воевать. Больше семей будут знать, что означает жертва ради нашей нации", - отметил он.

Напомним

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что "коалиция решительных" разработала меры для укрепления обороноспособности Украины и, при необходимости, для размещения войск. Планы включают наземное развертывание, но приоритетом является достижение мира.

