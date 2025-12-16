Німеччина анонсувала 10-пунктовий план посилення оборонної допомоги Україні

$42.190.08
49.470.05
ukenru
03:55 • 2032 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 10601 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 6572 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 8676 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
00:23 • 8742 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
00:04 • 7518 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 6676 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 13490 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 41545 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 35730 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.5м/с
90%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Лідери зібралися в Берліні для обговорення мирного плану для України15 грудня, 19:03 • 3146 перегляди
Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок сягнув 600 мільярдів доларів – Forbes15 грудня, 19:51 • 3944 перегляди
АТЕШ: Куп’янськ майже повністю зачищено, в оточення потрапили російські військові у центрі міста15 грудня, 20:52 • 3600 перегляди
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним15 грудня, 22:21 • 11796 перегляди
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState00:35 • 8858 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 43641 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 40246 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 47401 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 94652 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 112520 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 30152 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 47420 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 48221 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 52329 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 87159 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Forbes
FIFA (серія відеоігор)
Опалення

Німеччина анонсувала 10-пунктовий план посилення оборонної допомоги Україні

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Німеччина посилить підтримку оборонної сфери України через спільні підприємства, інтеграцію на ринок та можливе надання федеральних гарантій інвестицій у межах 10-пунктового плану. Це передбачає спільну закупівлю української військової техніки та створення представництва української оборонної промисловості в Берліні.

Німеччина анонсувала 10-пунктовий план посилення оборонної допомоги Україні

Німеччина посилить підтримку оборонної сфери України через спільні підприємства, інтеграцію на ринок та можливе надання федеральних гарантій інвестицій у межах 10-пунктового плану, представленного під час візиту президента Володимира Зеленського до Берліна. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Сильна українська оборонна промисловість має вирішальне значення для захисту від війни агресії росії і є важливим елементом гарантій безпеки для стримування майбутньої російської агресії

- зазначено в документі.

Обидві країни поглиблюватимуть співпрацю в дослідженнях, спільних підприємствах та закупівлях оборонної продукції.

Німеччина також розглядає використання федеральних гарантій для інвестицій.

Крім того, планується спільна закупівля української військової техніки, зокрема перехоплювальних дронів, для захисту повітряного простору НАТО в рамках ініціативи "Європейський небесний щит".

За планом, міністерства оборони обох країн проводитимуть регулярні консультації на високому рівні, а в Берліні буде створено представництво української оборонної промисловості - Ukraine Freedom House - для зміцнення зв’язків у промисловості

- йдеться у повідомленні.

Крім того, Німеччина збільшить присутність військових аташе у Києві та посилить обмін експертами. Також передбачено комплексні заходи для запобігання корупції.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що "коаліція рішучих" розробила заходи для зміцнення обороноздатності України та, за потреби, для розміщення військ. Плани включають наземне розгортання, але пріоритетом є досягнення миру.

США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск16.12.25, 04:38 • 1750 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Кір Стармер
Reuters
НАТО
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Берлін
Київ