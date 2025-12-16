Німеччина анонсувала 10-пунктовий план посилення оборонної допомоги Україні

Німеччина посилить підтримку оборонної сфери України через спільні підприємства, інтеграцію на ринок та можливе надання федеральних гарантій інвестицій у межах 10-пунктового плану, представленного під час візиту президента Володимира Зеленського до Берліна. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Сильна українська оборонна промисловість має вирішальне значення для захисту від війни агресії росії і є важливим елементом гарантій безпеки для стримування майбутньої російської агресії

Обидві країни поглиблюватимуть співпрацю в дослідженнях, спільних підприємствах та закупівлях оборонної продукції.

Німеччина також розглядає використання федеральних гарантій для інвестицій.

Крім того, планується спільна закупівля української військової техніки, зокрема перехоплювальних дронів, для захисту повітряного простору НАТО в рамках ініціативи "Європейський небесний щит".

За планом, міністерства оборони обох країн проводитимуть регулярні консультації на високому рівні, а в Берліні буде створено представництво української оборонної промисловості - Ukraine Freedom House - для зміцнення зв’язків у промисловості