Германия анонсировала план из 10 пунктов по усилению оборонной помощи Украине

Германия усилит поддержку оборонной сферы Украины через совместные предприятия, интеграцию на рынок и возможное предоставление федеральных гарантий инвестиций в рамках 10-пунктового плана, представленного во время визита президента Владимира Зеленского в Берлин. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Сильная украинская оборонная промышленность имеет решающее значение для защиты от войны агрессии России и является важным элементом гарантий безопасности для сдерживания будущей российской агрессии

Обе страны будут углублять сотрудничество в исследованиях, совместных предприятиях и закупках оборонной продукции.

Германия также рассматривает использование федеральных гарантий для инвестиций.

Кроме того, планируется совместная закупка украинской военной техники, в частности перехватывающих дронов, для защиты воздушного пространства НАТО в рамках инициативы "Европейский небесный щит".

По плану, министерства обороны обеих стран будут проводить регулярные консультации на высоком уровне, а в Берлине будет создано представительство украинской оборонной промышленности - Ukraine Freedom House - для укрепления связей в промышленности