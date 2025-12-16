Германия анонсировала план из 10 пунктов по усилению оборонной помощи Украине
Германия усилит поддержку оборонной сферы Украины через совместные предприятия, интеграцию на рынок и возможное предоставление федеральных гарантий инвестиций в рамках плана из 10 пунктов. Это предусматривает совместную закупку украинской военной техники и создание представительства украинской оборонной промышленности в Берлине.
Сильная украинская оборонная промышленность имеет решающее значение для защиты от войны агрессии России и является важным элементом гарантий безопасности для сдерживания будущей российской агрессии
Обе страны будут углублять сотрудничество в исследованиях, совместных предприятиях и закупках оборонной продукции.
Германия также рассматривает использование федеральных гарантий для инвестиций.
Кроме того, планируется совместная закупка украинской военной техники, в частности перехватывающих дронов, для защиты воздушного пространства НАТО в рамках инициативы "Европейский небесный щит".
По плану, министерства обороны обеих стран будут проводить регулярные консультации на высоком уровне, а в Берлине будет создано представительство украинской оборонной промышленности - Ukraine Freedom House - для укрепления связей в промышленности
Кроме того, Германия увеличит присутствие военных атташе в Киеве и усилит обмен экспертами. Также предусмотрены комплексные меры для предотвращения коррупции.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "коалиция решительных" разработала меры для укрепления обороноспособности Украины и, при необходимости, для размещения войск. Планы включают наземное развертывание, но приоритетом является достижение мира.
