Германия анонсировала план из 10 пунктов по усилению оборонной помощи Украине

03:55 • 2056 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
02:54 • 10620 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
02:00 • 6606 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
01:30 • 8702 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
00:23 • 8768 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
00:04 • 7530 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 6682 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26 • 13491 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 41547 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 35733 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 43647 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 40251 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 47405 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 94656 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 112525 просмотра
Германия анонсировала план из 10 пунктов по усилению оборонной помощи Украине

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Германия усилит поддержку оборонной сферы Украины через совместные предприятия, интеграцию на рынок и возможное предоставление федеральных гарантий инвестиций в рамках плана из 10 пунктов. Это предусматривает совместную закупку украинской военной техники и создание представительства украинской оборонной промышленности в Берлине.

Германия анонсировала план из 10 пунктов по усилению оборонной помощи Украине

Германия усилит поддержку оборонной сферы Украины через совместные предприятия, интеграцию на рынок и возможное предоставление федеральных гарантий инвестиций в рамках 10-пунктового плана, представленного во время визита президента Владимира Зеленского в Берлин. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Сильная украинская оборонная промышленность имеет решающее значение для защиты от войны агрессии России и является важным элементом гарантий безопасности для сдерживания будущей российской агрессии

- указано в документе.

Обе страны будут углублять сотрудничество в исследованиях, совместных предприятиях и закупках оборонной продукции.

Германия также рассматривает использование федеральных гарантий для инвестиций.

Кроме того, планируется совместная закупка украинской военной техники, в частности перехватывающих дронов, для защиты воздушного пространства НАТО в рамках инициативы "Европейский небесный щит".

По плану, министерства обороны обеих стран будут проводить регулярные консультации на высоком уровне, а в Берлине будет создано представительство украинской оборонной промышленности - Ukraine Freedom House - для укрепления связей в промышленности

- говорится в сообщении.

Кроме того, Германия увеличит присутствие военных атташе в Киеве и усилит обмен экспертами. Также предусмотрены комплексные меры для предотвращения коррупции.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "коалиция решительных" разработала меры для укрепления обороноспособности Украины и, при необходимости, для размещения войск. Планы включают наземное развертывание, но приоритетом является достижение мира.

США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск16.12.25, 04:38 • 1756 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Кир Стармер
Reuters
НАТО
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Берлин
Киев