Поки що США не готові бачити Україну в НАТО - Зеленський

Київ • УНН

 • 14 перегляди

США не готові прийняти Україну до НАТО, але це питання майбутнього. Україна розглядає дієві гарантії безпеки за аналогією з НАТО, включаючи двосторонні гарантії зі США.

Поки що США не готові бачити Україну в НАТО - Зеленський

США поки не готові бачити Україну в НАТО, але це питання майбутнього. Наразі Україна розглядає питання дієвих гарантій безпеки, які будуть за аналогією НАТО. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

"Ми бачимо, що поки що США не готові бачити Україну в НАТО. Це не якісь там ігри. Мені здається, що це відкрита інформація, але це питання майбутнього. На сьогодні ми розглядаємо дієві гарантії безпеки з європейської сторони - це "коаліція охочих". Ми знаємо деталі цих гарантій безпеки, але для нас дуже важливо - це двосторонні гарантії безпеки України та США. Вони формулюються у 20-ти пунктному плані, це те саме, що є в НАТО. Ми хочемо розбиратися щодо цього питання", - сказав Зеленський.

Він анонсував, що у найближчі дні, тижні Україна буде розуміти деталі цих гарантій безпеки.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що розуміння того, що Україна не буде членом НАТО було ще задовго до того, як володимир путін став президентом рф.

Павло Башинський

