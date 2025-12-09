Пока США не готовы видеть Украину в НАТО - Зеленский

США пока не готовы видеть Украину в НАТО, но это вопрос будущего. Сейчас Украина рассматривает вопрос действенных гарантий безопасности, которые будут по аналогии НАТО. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

"Мы видим, что пока США не готовы видеть Украину в НАТО. Это не какие-то там игры. Мне кажется, что это открытая информация, но это вопрос будущего. На сегодня мы рассматриваем действенные гарантии безопасности с европейской стороны - это "коалиция желающих". Мы знаем детали этих гарантий безопасности, но для нас очень важно - это двусторонние гарантии безопасности Украины и США. Они формулируются в 20-ти пунктном плане, это то же самое, что есть в НАТО. Мы хотим разбираться по этому вопросу", - сказал Зеленский.

Он анонсировал, что в ближайшие дни, недели Украина будет понимать детали этих гарантий безопасности.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что понимание того, что Украина не будет членом НАТО было еще задолго до того, как владимир путин стал президентом рф.