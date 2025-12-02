Каллас: Міністри оборони ЄС наголосили на "вирішальній" необхідності узгодити фінансування для України

$42.340.08
2 грудня, 12:35 • 16196 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 48129 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 37591 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 30545 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 29203 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 56455 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 53260 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60432 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 51994 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 47137 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перервуPhotoVideo2 грудня, 10:45 • 20458 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 27839 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 25501 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 26260 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри16:58 • 15702 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри16:58 • 15775 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 26328 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 25567 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 27900 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 48118 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Руслан Стефанчук
Андерс Фог Расмуссен
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Європа
Німеччина
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 44253 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 46086 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 102021 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 76525 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 92496 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
Bild
ChatGPT

Каллас: Міністри оборони ЄС наголосили на "вирішальній" необхідності узгодити фінансування для України

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Глави оборонних відомств країн ЄС обговорили подальшу підтримку України та європейську оборону, наголосивши на критичній важливості ухвалення рішення щодо багаторічного фінансування Києва.

Каллас: Міністри оборони ЄС наголосили на "вирішальній" необхідності узгодити фінансування для України

Глави оборонних відомств країн Європейського Союзу на засіданні у вівторок обговорили подальшу підтримку України та європейську оборону, наголосивши на критичній важливості ухвалення рішення щодо багаторічного фінансування Києва. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, пише УНН.

Деталі

Каллас після зустрічі з міністрами оборони, до якої долучилися також міністр оборони України Денис Шмигаль та заступниця Генсека НАТО Радмила Шекеринська обговорили основні питання про фінансування України та оборони Євросоюзу.

Країни ЄС відкидають гарантію Бельгії по кредиту за рахунок активів рф у вигляді "незаповненого чека" - Politico02.12.25, 08:35 • 3022 перегляди

Основні тези заяви Каї Каллас:

  • Фінансування України: Міністри наголосили на "необхідності" досягти згоди щодо фінансових варіантів, адже надійне та багаторічне фінансування стане "переломним моментом для оборони України". Каллас підкреслила, що грудневе засідання Європейської Ради буде вирішальним у цьому питанні.
    • Мета миру: ЄС прагне досягти "справедливого і тривалого миру", а не угоди, що "закладе підґрунтя для наступної війни". За її словами, прагнення миру вітають усі, "окрім росії", яка є єдиним агресором.
      • Військова підтримка: Європа вже надала Україні понад 187 мільярдів євро. Вона зазначила, що чим сильніша Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів.
        • Співпраця у сфері ОПК: ЄС та Україна повинні "будувати разом, виробляти разом та впроваджувати інновації разом". Каллас навела приклад Нідерландів, які підписали угоду про створення виробничої лінії на своїй території.
          • Європейська оборона: Міністри погодилися, що Європа повинна продовжувати зміцнювати власну оборону. Наразі триває формування "Коаліцій спроможностей" та просування таких ініціатив, як фінська "Варта східного флангу".

            Глава зовнішньої політики ЄС стурбована тиском на Україну, щодо поступок рф - The Guardian01.12.25, 18:16 • 4014 переглядiв

            Степан Гафтко

            ПолітикаНовини Світу
            Санкції
            Війна в Україні
            "Коаліція охочих"
            Кая Каллас
            НАТО
            Європейський Союз
            Фінляндія
            Нідерланди
            Україна
            Денис Шмигаль