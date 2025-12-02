Каллас: Міністри оборони ЄС наголосили на "вирішальній" необхідності узгодити фінансування для України

Глави оборонних відомств країн Європейського Союзу на засіданні у вівторок обговорили подальшу підтримку України та європейську оборону, наголосивши на критичній важливості ухвалення рішення щодо багаторічного фінансування Києва. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, пише УНН.

Каллас після зустрічі з міністрами оборони, до якої долучилися також міністр оборони України Денис Шмигаль та заступниця Генсека НАТО Радмила Шекеринська обговорили основні питання про фінансування України та оборони Євросоюзу.

Основні тези заяви Каї Каллас:

Фінансування України: Міністри наголосили на "необхідності" досягти згоди щодо фінансових варіантів, адже надійне та багаторічне фінансування стане "переломним моментом для оборони України". Каллас підкреслила, що грудневе засідання Європейської Ради буде вирішальним у цьому питанні.

Мета миру: ЄС прагне досягти "справедливого і тривалого миру", а не угоди, що "закладе підґрунтя для наступної війни". За її словами, прагнення миру вітають усі, "окрім росії", яка є єдиним агресором.

Військова підтримка: Європа вже надала Україні понад 187 мільярдів євро. Вона зазначила, що чим сильніша Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів.

Співпраця у сфері ОПК: ЄС та Україна повинні "будувати разом, виробляти разом та впроваджувати інновації разом". Каллас навела приклад Нідерландів, які підписали угоду про створення виробничої лінії на своїй території.

Європейська оборона: Міністри погодилися, що Європа повинна продовжувати зміцнювати власну оборону. Наразі триває формування "Коаліцій спроможностей" та просування таких ініціатив, як фінська "Варта східного флангу".

