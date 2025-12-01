Глава зовнішньої політики ЄС стурбована тиском на Україну, щодо поступок рф - The Guardian

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Ексклюзив
15:35 • 1484 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 3916 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 8972 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 13142 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 16854 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 19361 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 33720 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19132 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 34568 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 37150 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
98%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto1 грудня, 06:15 • 20083 перегляди
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відеоVideo1 грудня, 07:10 • 14355 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 18658 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 23512 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 14938 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 972 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 12939 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 23771 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 33720 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 34568 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Михайло Федоров
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Франція
Флорида
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 15140 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 18862 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 79057 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 56138 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 72437 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
Золото
Airbus A320 серії

Глава зовнішньої політики ЄС стурбована тиском на Україну, щодо поступок рф - The Guardian

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Кая Каллас висловила занепокоєння можливим тиском на Україну в мирних переговорах та наголосила на важливості репараційних кредитів з заморожених російських активів. Вона також підтримала українські антикорупційні інституції, підкресливши важливість довіри під час війни.

Глава зовнішньої політики ЄС стурбована тиском на Україну, щодо поступок рф - The Guardian

Очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас висловила занепокоєння можливим тиском на Україну в мирних переговорах та наголосила на важливості репараційних кредитів, що сплачуватимуться із заморожених російських активів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тhe Guardian.

Деталі

Кая Каллас повідомила про складні переговори щодо запропонованих ЄС репараційних кредитів для України, які мають базуватися на заморожених російських активах. Вона зазначила, що прийняття такого рішення "зміцнить позиції Європи щодо москви".

Очевидно, що росія має виплатити компенсацію за збитки, завдані Україні, і репараційна позика, що базується на заморожених активах, заморожених суверенних активах росії, насправді є правильною основою для цього

- каже вона.

Каллас також підкреслила, що ЄС має працювати над вирішенням правових проблем, які піднімає бельгійський уряд, щоб "пом’якшити всі ризики та взяти на себе тягар". А також, заявила, що її турбує можливий тиск на Україну, яка є жертвою російської агресії.

Ми не повинні забувати, що насправді саме росія розпочала цю війну і продовжує її

- наголосила вона.

А також, додала:

Я боюся, що весь тиск буде чинитися на слабшу сторону, бо це легший спосіб зупинити цю війну, коли Україна капітулює. Але це не в інтересах нікого: ні в інтересах України, ні в інтересах Європейського Союзу, а також не в інтересах глобальної безпеки загалом, бо в Статуті Організації Об’єднаних Націй сказано, що кордони не можна змінювати силою. Якщо це окупиться, ми побачимо це деінде

 - попереджає Глава зовнішньої політики ЄС.

До того ж, Каллас окремо прокоментувала обшук у квартирі Андрія Єрмака та його подальшу відставку. Вона підтримала українські антикорупційні інституції, підкресливши, що "особливо під час війни довіра має значення" і що "боротьба України за свободу та її шлях до Європи не повинні бути заплямовані".

Водночас вона назвала сам факт проведення розслідувань свідченням "ефективної роботи антикорупційних органів" та відзначила "дуже, дуже сильну" реакцію громадськості на звинувачення у корупції.

Нагадаємо

У міністерстві закордонних справ росії заявили, що підтримують американські спроби знайти мирне врегулювання війни рф проти України, але підкреслили відсутність наміру йти на нові компроміси і додали, що залишаються відданими домовленостям, досягнутим на Алясці.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Обшук
Війна в Україні
Аляска
Кая Каллас
The Guardian
Організація Об'єднаних Націй
Європейський Союз
Андрій Єрмак
Бельгія
Сполучені Штати Америки
Україна