Глава зовнішньої політики ЄС стурбована тиском на Україну, щодо поступок рф - The Guardian

Очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас висловила занепокоєння можливим тиском на Україну в мирних переговорах та наголосила на важливості репараційних кредитів, що сплачуватимуться із заморожених російських активів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тhe Guardian.

Деталі

Кая Каллас повідомила про складні переговори щодо запропонованих ЄС репараційних кредитів для України, які мають базуватися на заморожених російських активах. Вона зазначила, що прийняття такого рішення "зміцнить позиції Європи щодо москви".

Очевидно, що росія має виплатити компенсацію за збитки, завдані Україні, і репараційна позика, що базується на заморожених активах, заморожених суверенних активах росії, насправді є правильною основою для цього - каже вона.

Каллас також підкреслила, що ЄС має працювати над вирішенням правових проблем, які піднімає бельгійський уряд, щоб "пом’якшити всі ризики та взяти на себе тягар". А також, заявила, що її турбує можливий тиск на Україну, яка є жертвою російської агресії.

Ми не повинні забувати, що насправді саме росія розпочала цю війну і продовжує її - наголосила вона.

А також, додала:

Я боюся, що весь тиск буде чинитися на слабшу сторону, бо це легший спосіб зупинити цю війну, коли Україна капітулює. Але це не в інтересах нікого: ні в інтересах України, ні в інтересах Європейського Союзу, а також не в інтересах глобальної безпеки загалом, бо в Статуті Організації Об’єднаних Націй сказано, що кордони не можна змінювати силою. Якщо це окупиться, ми побачимо це деінде - попереджає Глава зовнішньої політики ЄС.

До того ж, Каллас окремо прокоментувала обшук у квартирі Андрія Єрмака та його подальшу відставку. Вона підтримала українські антикорупційні інституції, підкресливши, що "особливо під час війни довіра має значення" і що "боротьба України за свободу та її шлях до Європи не повинні бути заплямовані".

Водночас вона назвала сам факт проведення розслідувань свідченням "ефективної роботи антикорупційних органів" та відзначила "дуже, дуже сильну" реакцію громадськості на звинувачення у корупції.

Нагадаємо

У міністерстві закордонних справ росії заявили, що підтримують американські спроби знайти мирне врегулювання війни рф проти України, але підкреслили відсутність наміру йти на нові компроміси і додали, що залишаються відданими домовленостям, досягнутим на Алясці.