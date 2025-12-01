Глава внешней политики ЕС обеспокоена давлением на Украину относительно уступок рф - The Guardian
Киев • УНН
Кая Каллас выразила обеспокоенность возможным давлением на Украину в мирных переговорах и подчеркнула важность репарационных кредитов из замороженных российских активов. Она также поддержала украинские антикоррупционные институты, подчеркнув важность доверия во время войны.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас выразила обеспокоенность возможным давлением на Украину в мирных переговорах и подчеркнула важность репарационных кредитов, которые будут выплачиваться из замороженных российских активов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Подробности
Кая Каллас сообщила о сложных переговорах по предложенным ЕС репарационным кредитам для Украины, которые должны базироваться на замороженных российских активах. Она отметила, что принятие такого решения "укрепит позиции Европы в отношении vосквы".
Очевидно, что россия должна выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Украине, и репарационный заем, основанный на замороженных активах, замороженных суверенных активах россии, на самом деле является правильной основой для этого
Каллас также подчеркнула, что ЕС должен работать над решением правовых проблем, которые поднимает бельгийское правительство, чтобы "смягчить все риски и взять на себя бремя". А также заявила, что ее беспокоит возможное давление на Украину, которая является жертвой российской агрессии.
Мы не должны забывать, что на самом деле именно россия начала эту войну и продолжает ее
А также добавила:
Я боюсь, что все давление будет оказываться на более слабую сторону, потому что это более легкий способ остановить эту войну, когда Украина капитулирует. Но это не в интересах никого: ни в интересах Украины, ни в интересах Европейского Союза, а также не в интересах глобальной безопасности в целом, потому что в Уставе Организации Объединенных Наций сказано, что границы нельзя менять силой. Если это окупится, мы увидим это где-нибудь еще
Кроме того, Каллас отдельно прокомментировала обыск в квартире Андрея Ермака и его последующую отставку. Она поддержала украинские антикоррупционные институты, подчеркнув, что "особенно во время войны доверие имеет значение" и что "борьба Украины за свободу и ее путь в Европу не должны быть запятнаны".
В то же время она назвала сам факт проведения расследований свидетельством "эффективной работы антикоррупционных органов" и отметила "очень, очень сильную" реакцию общественности на обвинения в коррупции.
Напомним
