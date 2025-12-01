Глава внешней политики ЕС обеспокоена давлением на Украину относительно уступок рф - The Guardian

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Эксклюзив
15:35 • 2802 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 6404 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 10585 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 14303 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 17754 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 19735 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 34849 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19281 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 35379 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 37273 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.1м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видеоVideo1 декабря, 07:10 • 15263 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 19928 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 25136 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 16142 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 14140 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto16:00 • 2816 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 14320 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 25328 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 34861 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 35391 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Эмманюэль Макрон
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Бельгия
Европа
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 16303 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 20076 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 79546 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 56481 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 72771 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дія (сервис)
Золото

Глава внешней политики ЕС обеспокоена давлением на Украину относительно уступок рф - The Guardian

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Кая Каллас выразила обеспокоенность возможным давлением на Украину в мирных переговорах и подчеркнула важность репарационных кредитов из замороженных российских активов. Она также поддержала украинские антикоррупционные институты, подчеркнув важность доверия во время войны.

Глава внешней политики ЕС обеспокоена давлением на Украину относительно уступок рф - The Guardian

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас выразила обеспокоенность возможным давлением на Украину в мирных переговорах и подчеркнула важность репарационных кредитов, которые будут выплачиваться из замороженных российских активов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Кая Каллас сообщила о сложных переговорах по предложенным ЕС репарационным кредитам для Украины, которые должны базироваться на замороженных российских активах. Она отметила, что принятие такого решения "укрепит позиции Европы в отношении vосквы".

Очевидно, что россия должна выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Украине, и репарационный заем, основанный на замороженных активах, замороженных суверенных активах россии, на самом деле является правильной основой для этого

- говорит она.

Каллас также подчеркнула, что ЕС должен работать над решением правовых проблем, которые поднимает бельгийское правительство, чтобы "смягчить все риски и взять на себя бремя". А также заявила, что ее беспокоит возможное давление на Украину, которая является жертвой российской агрессии.

Мы не должны забывать, что на самом деле именно россия начала эту войну и продолжает ее

- подчеркнула она.

А также добавила:

Я боюсь, что все давление будет оказываться на более слабую сторону, потому что это более легкий способ остановить эту войну, когда Украина капитулирует. Но это не в интересах никого: ни в интересах Украины, ни в интересах Европейского Союза, а также не в интересах глобальной безопасности в целом, потому что в Уставе Организации Объединенных Наций сказано, что границы нельзя менять силой. Если это окупится, мы увидим это где-нибудь еще

 - предупреждает Глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Кроме того, Каллас отдельно прокомментировала обыск в квартире Андрея Ермака и его последующую отставку. Она поддержала украинские антикоррупционные институты, подчеркнув, что "особенно во время войны доверие имеет значение" и что "борьба Украины за свободу и ее путь в Европу не должны быть запятнаны".

В то же время она назвала сам факт проведения расследований свидетельством "эффективной работы антикоррупционных органов" и отметила "очень, очень сильную" реакцию общественности на обвинения в коррупции.

Напомним

В министерстве иностранных дел россии заявили, что поддерживают американские попытки найти мирное урегулирование войны рф против Украины, но подчеркнули отсутствие намерения идти на новые компромиссы и добавили, что остаются приверженными договоренностям, достигнутым на Аляске.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Обыск
Война в Украине
Аляска
Кайя Каллас
Хранитель
Организация Объединенных Наций
Европейский Союз
Андрій Єрмак
Бельгия
Соединённые Штаты
Украина