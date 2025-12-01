Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас выразила обеспокоенность возможным давлением на Украину в мирных переговорах и подчеркнула важность репарационных кредитов, которые будут выплачиваться из замороженных российских активов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Кая Каллас сообщила о сложных переговорах по предложенным ЕС репарационным кредитам для Украины, которые должны базироваться на замороженных российских активах. Она отметила, что принятие такого решения "укрепит позиции Европы в отношении vосквы".

Очевидно, что россия должна выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Украине, и репарационный заем, основанный на замороженных активах, замороженных суверенных активах россии, на самом деле является правильной основой для этого - говорит она.

Каллас также подчеркнула, что ЕС должен работать над решением правовых проблем, которые поднимает бельгийское правительство, чтобы "смягчить все риски и взять на себя бремя". А также заявила, что ее беспокоит возможное давление на Украину, которая является жертвой российской агрессии.

Мы не должны забывать, что на самом деле именно россия начала эту войну и продолжает ее - подчеркнула она.

А также добавила:

Я боюсь, что все давление будет оказываться на более слабую сторону, потому что это более легкий способ остановить эту войну, когда Украина капитулирует. Но это не в интересах никого: ни в интересах Украины, ни в интересах Европейского Союза, а также не в интересах глобальной безопасности в целом, потому что в Уставе Организации Объединенных Наций сказано, что границы нельзя менять силой. Если это окупится, мы увидим это где-нибудь еще - предупреждает Глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Кроме того, Каллас отдельно прокомментировала обыск в квартире Андрея Ермака и его последующую отставку. Она поддержала украинские антикоррупционные институты, подчеркнув, что "особенно во время войны доверие имеет значение" и что "борьба Украины за свободу и ее путь в Европу не должны быть запятнаны".

В то же время она назвала сам факт проведения расследований свидетельством "эффективной работы антикоррупционных органов" и отметила "очень, очень сильную" реакцию общественности на обвинения в коррупции.

Напомним

В министерстве иностранных дел россии заявили, что поддерживают американские попытки найти мирное урегулирование войны рф против Украины, но подчеркнули отсутствие намерения идти на новые компромиссы и добавили, что остаются приверженными договоренностям, достигнутым на Аляске.