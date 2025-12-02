$42.340.08
2 декабря, 12:35 • 16358 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 48625 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 37865 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 30803 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 29403 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 56551 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 53345 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 60460 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 52053 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 47182 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Каллас: Министры обороны ЕС подчеркнули «решающую» необходимость согласовать финансирование для Украины

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Главы оборонных ведомств стран Европейского Союза обсудили дальнейшую поддержку Украины и европейскую оборону, подчеркнув критическую важность принятия решения о многолетнем финансировании Киева.

Каллас: Министры обороны ЕС подчеркнули «решающую» необходимость согласовать финансирование для Украины

Главы оборонных ведомств стран Европейского Союза на заседании во вторник обсудили дальнейшую поддержку Украины и европейскую оборону, подчеркнув критическую важность принятия решения о многолетнем финансировании Киева. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет УНН.

Подробности

Каллас после встречи с министрами обороны, к которой присоединились также министр обороны Украины Денис Шмыгаль и заместитель Генсека НАТО Радмила Шекеринская, обсудили основные вопросы о финансировании Украины и обороны Евросоюза.

ч. Страны ЕС отвергают гарантию Бельгии по кредиту за счет активов РФ в виде "незаполненного чека" - Politico

Основные тезисы заявления Каи Каллас:

  • Финансирование Украины: Министры подчеркнули "необходимость" достичь согласия по финансовым вариантам, ведь надежное и многолетнее финансирование станет "переломным моментом для обороны Украины". Каллас подчеркнула, что декабрьское заседание Европейского Совета будет решающим в этом вопросе.
    • Цель мира: ЕС стремится достичь "справедливого и прочного мира", а не соглашения, которое "заложит основу для следующей войны". По ее словам, стремление к миру приветствуют все, "кроме России", которая является единственным агрессором.
      • Военная поддержка: Европа уже предоставила Украине более 187 миллиардов евро. Она отметила, что чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров.
        • Сотрудничество в сфере ОПК: ЕС и Украина должны "строить вместе, производить вместе и внедрять инновации вместе". Каллас привела пример Нидерландов, которые подписали соглашение о создании производственной линии на своей территории.
          • Европейская оборона: Министры согласились, что Европа должна продолжать укреплять собственную оборону. Сейчас идет формирование "Коалиций способностей" и продвижение таких инициатив, как финская "Стража восточного фланга".

            ч. Глава внешней политики ЕС обеспокоена давлением на Украину относительно уступок РФ - The Guardian

            Степан Гафтко

            ПолитикаНовости Мира
            Санкции
            Война в Украине
            «Коалиция желающих»
            Кайя Каллас
            НАТО
            Европейский Союз
            Финляндия
            Нидерланды
            Украина
            Денис Шмыгаль