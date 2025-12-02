Каллас: Министры обороны ЕС подчеркнули «решающую» необходимость согласовать финансирование для Украины

Главы оборонных ведомств стран Европейского Союза на заседании во вторник обсудили дальнейшую поддержку Украины и европейскую оборону, подчеркнув критическую важность принятия решения о многолетнем финансировании Киева. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет УНН.

Подробности

Каллас после встречи с министрами обороны, к которой присоединились также министр обороны Украины Денис Шмыгаль и заместитель Генсека НАТО Радмила Шекеринская, обсудили основные вопросы о финансировании Украины и обороны Евросоюза.

Основные тезисы заявления Каи Каллас:

Финансирование Украины: Министры подчеркнули "необходимость" достичь согласия по финансовым вариантам, ведь надежное и многолетнее финансирование станет "переломным моментом для обороны Украины". Каллас подчеркнула, что декабрьское заседание Европейского Совета будет решающим в этом вопросе.

Цель мира: ЕС стремится достичь "справедливого и прочного мира", а не соглашения, которое "заложит основу для следующей войны". По ее словам, стремление к миру приветствуют все, "кроме России", которая является единственным агрессором.

Военная поддержка: Европа уже предоставила Украине более 187 миллиардов евро. Она отметила, что чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров.

Сотрудничество в сфере ОПК: ЕС и Украина должны "строить вместе, производить вместе и внедрять инновации вместе". Каллас привела пример Нидерландов, которые подписали соглашение о создании производственной линии на своей территории.

Европейская оборона: Министры согласились, что Европа должна продолжать укреплять собственную оборону. Сейчас идет формирование "Коалиций способностей" и продвижение таких инициатив, как финская "Стража восточного фланга".

