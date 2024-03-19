Ситуация на юге остается достаточно напряженной, враг проводит штурмовые действия на левом берегу Херсонской и в Запорожской областях - Гуменюк

Ситуация на южном направлении остается достаточно напряженной. Враг не прекращает обстрелы, а также штурмовые действия, пытаясь выбивать подразделения ВСУ с левобережья Херсонской области. Также за прошедшие сутки было 9 вражеских штурмов вблизи Работино в Запорожской области. Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона во вторник, пишет УНН.

Детали

"Ситуация остается достаточно напряженной. Враг не прекращает обстрелов. Понятно, что они продолжают артиллерийское давление и использование дронов типа FPV, типа "Ланцет", других модификаций со сбросом разрывных боеприпасов. Работа врага достаточно насыщенная и по правому берегу, и по левому. На левом берегу они пытаются выбивать наши подразделения, но продолжают экономить бронетехнику. Те штурмы, которые провели за прошедшие боевые сутки, снова нанесли потери врагу до 70% состава тех штурмовых групп, которые выдвинулись", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что в Запорожской области враг не прекращает штурмов и пытается штурмовать позиции по суше.

"Девять таких штурмов было проведено за прошедшие боевые сутки в направлении Работино. Враг продолжает давить, но и здесь экономит бронетехнику. Также в тактике врага остается одиночные точечные ракетные удары", - добавила Гуменюк.

По ее словам, работа украинской радиоэлектронной борьбы очень эффективна, что подтверждают сами оккупанты.

"На разных участках фронта по-разному. Но даже сами оккупанты отмечают и жалуются в своих пабликах на то, что работа РЭБ с нашей стороны чрезвычайно результативная. Как по классике: далеко не каждый дрон долетает даже до середины Днепра", - добавила Гуменюк.

Кроме того, она призвала ни в коем случае не подбирать дроны, которые были подавлены системами РЭБ.

"Наша РЭБ достаточно эффективна, но хочу обратиться к местным жителям правого берега. Если находят подобные дроны, которые были заглушены, которые не сработали и они сохранились и были вами найдены, ни в коем случае не подбирать и вызывать оперативные службы. Такой случай вчера произошел в Херсонской области. Мужчины принесли домой дрон, который разорвался. Они получили травмы, несовместимые с жизнью", - резюмировала Гуменюк.

Напомним

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, в результате чего погибли 3 человека, повреждены здания и автомобиль.