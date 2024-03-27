рф будет изыскивать другие средства точечных ракетных ударов по Украине - Гуменюк

Российские войска время от времени осуществляют маневрирование береговыми ракетными комплексами, оперативно-тактическими ракетными комплексами. Оккупанты будут изыскивать другие средства точечных ракетных ударов. Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в среду, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, отмечается ли какое-то движение на территории оккупированного Крыма, передвижение баллистических комплексов, вывод флота, Гуменюк ответила: "С флотом у них все несколько спокойнее, они находятся в пунктах базирования и в акваторию на открытые морские просторы, в акваторию Черного и Азовского морей не выходят в последнее время, опасаясь тех угроз, которые становятся для них все более реальными".

По ее словам, маневрирование другими средствами вооружения, в том числе береговыми ракетными комплексами, оперативно-тактическими ракетными комплексами время от времени враг осуществляет.

Мы отслеживаем эту ситуацию, и в соответствии с этим происходит предупреждение об опасности применения баллистического вооружения. Понимаем, что они будут изыскивать другие средства точечных ракетных ударов. Они довольно часто сейчас возвращаются к точечным ударам с тактической авиации... - рассказала Гуменюк.

Дополнение

Гуменюк сообщала, что российские оккупанты изыскивают способы, каким образом оказывать давление с самых неожиданных направлений и с использованием вооружения, которое будет затруднять работу украинских систем ПВО.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что кораблям рф уже не место в западной части Черного моря и вблизи Крыма, но нужно, чтобы они потеряли возможность оперировать и на востоке Черноморской акватории.