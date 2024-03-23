Враг продолжает давить на плацдарм в районе Крынок, за прошедшие сутки отбиты две атаки - Гуменюк

Враг продолжает давить на левобережье Херсонщины в районе Крынок. За прошедшие сутки Силы обороны отбили две атаки в районе плацдарма. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в субботу, пишет УНН.

Детали

Штурмовые действия враг не прекращает, продолжает давить и на плацдарм в районе Крынок. Там проведено два штурма. В нашей зоне ответственности, где обустроен плацдарм, позиции остаются за нами. Мы продолжаем отбивать штурмы. Если в позапрошлые сутки враг ни разу не смог собрать силы на этом направлении, то в эти боевые сутки они дважды штурмовали наши позиции. Нам удалось их отбить и продолжаем закрепление на этих участках - сказала Гуменюк.

Она также рассказала, что оккупанты продолжают штурмовать позиции на Запорожском направлении, где было отбито до 10 штурмов.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 435 760 человек, 6852 танка и сотен единиц военной техники.