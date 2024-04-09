Враг не прекращает террор, пытается повредить инфраструктуру: Гуменюк о последствиях ночной атаки

россияне не прекращают террор, продолжают дроновые атаки, используя беспилотники типа "шахед" 131/136. Траектория полета дронов свидетельствует о том, что враг пытается повредить инфраструктуру, пытается максимально навредить мирному населению. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

"Видим, что враг не прекращает террор, продолжает дроновые атаки, используя беспилотники типа "шахед" 131/136. Их траектория и география, в частности, в наши операционной зоне свидетельствует о том, что враг пытается повредить инфраструктуру, пытается максимально навредить мирному населению. Три дрона были уничтожены на Днепропетровщине, три на Николаевщине, два на Херсонщине и один в Одесской области. Враг продолжает давить на инфраструктуру, которая максимально поддерживает экономику в тонусе", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что, к сожалению, обломками сбитого дрона в Одесской области повреждено частное домовладение, оборвало линию электропередач, но уже ремонтные работы ведутся и свет возвращается. Также она добавила, что люди не пострадали, попаданий не допущено.

"Такая высокая результативность работы сосредоточена на том, что мы тщательно отслеживаем вражеские атаки, анализируем их и видим траектория запусков дронов. Но хочу напомнить, что даже боевая работа может наносить такой вред. Поэтому обязательно надо переходить в укрытие", - добавила Гуменюк.

Напомним

В ночь на вторник, 9 апреля, украинские силы противовоздушной обороны сбили 20 шахедов, запущенных россиянами.