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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черном море не наблюдается присутствие кораблей врага - Гуменюк

В Черном море не наблюдается присутствие кораблей врага - Гуменюк

Киев  •  УНН

9 апреля 2024, 07:29  •  3924 просмотра

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Кораблей противника в Черном море не наблюдается, поскольку они находятся в своем пункте базирования, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины.

В Черном море Силы обороны не наблюдаются присутствие кораблей врага. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

В Черном море мы не наблюдаем кораблей врага. Очевидно, что они зажаты в своем пункте базирования и заняты его обустройством,

- сказала Гуменюк.

Напомним

россияне не прекращают террор, продолжают дроновые атаки, используя беспилотники типа "шахед" 131/136. Траектория полета дронов свидетельствует о том, что враг пытается повредить инфраструктуру, пытается максимально навредить мирному населению.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
nataliia-humeniukНаталья Гуменюк
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
shakhed-131Шахед 131
chyornoe-moreЧерное море
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