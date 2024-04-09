В Черном море не наблюдается присутствие кораблей врага - Гуменюк

Растратили более 3,5 млн грн "боевых" выплат: командиру одной из воинских частей Донецкой области и четырем его подчиненным сообщили о подозрении

Командир воинской части в Донецкой области и четверо его подчиненных растратили более 3,5 млн грн путем незаконного начисления и выплаты "боевых" надбавок военнослужащим, которые не находятся на передовой.