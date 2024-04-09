В Черном море не наблюдается присутствие кораблей врага - Гуменюк
Киев • УНН
Кораблей противника в Черном море не наблюдается, поскольку они находятся в своем пункте базирования, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины.
В Черном море Силы обороны не наблюдаются присутствие кораблей врага. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.
В Черном море мы не наблюдаем кораблей врага. Очевидно, что они зажаты в своем пункте базирования и заняты его обустройством,
Напомним
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