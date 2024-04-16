Медийщики требуют уволить Гуменюк с должности коммуникационщика ОК "Юг": чем вызвано недовольство

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nataliia-humeniukНаталья Гуменюк
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
khersonХерсон
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  55311 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  56648 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  72351 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  94750 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  123131 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  136000 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136222 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123366 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103076 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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Медийщики требуют уволить Гуменюк с должности коммуникационщика ОК "Юг": чем вызвано недовольство

Журналисты требуют увольнения Натальи Гуменюк с должности офицера по коммуникациям ОК "Юг" за запрет освещения военных преступлений россии и введение необоснованных ограничений на работу СМИ.

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Медийщики требуют уволить Гуменюк с должности коммуникационщика ОК "Юг": чем вызвано недовольство

Латвия отправит первую партию беспилотников в Украину

Латвия отправит первую партию беспилотников, произведенных своей военной промышленностью, в поддержку Украины.

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Латвия отправит первую партию беспилотников в Украину

В Запорожье разоблачили подпольную оружейную мастерскую, которая изготавливала боеприпасы для преступников

В Запорожье полиция разоблачила подпольную оружейную мастерскую, изъяв более 7000 патронов, заготовки под патроны, оружие и оборудование.

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В Запорожье разоблачили подпольную оружейную мастерскую, которая изготавливала боеприпасы для преступников

США поддерживает разблокирование замороженных активов рф в пользу Украины: какие пути рассматривают

США и союзники по G7 изучают пути разблокирования почти 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине, при этом рассматриваются такие варианты, как использование активов в качестве залога или конфискация процентного дохода.

Экономика •   •  6695 просмотра
США поддерживает разблокирование замороженных активов рф в пользу Украины: какие пути рассматривают

В МВД Грузии заявили об 11 задержанных на митинге против закона "об иноагентах"

11 человек были задержаны во время акции протеста против закона об иностранных агентах возле парламента Грузии, один сотрудник полиции получил ранения, а полицейский автомобиль был поврежден.

Новости Мира •   •  5583 просмотра
В МВД Грузии заявили об 11 задержанных на митинге против закона "об иноагентах"

Враг заатаковал Сумскую область: 35 обстрелов, 218 взрывов за день

российские войска совершили 35 обстрелов приграничных районов и населенных пунктов в Сумской области, в результате чего произошло 218 взрывов и один гражданский получил ранения в Ямпольской общине.

Война •   •  6525 просмотра
Враг заатаковал Сумскую область: 35 обстрелов, 218 взрывов за день

Усиление ПВО, предоставление снарядов и срыв планов врага: о чем Умеров говорил с главой Пентагона

Министр обороны Украины Умеров обсудил с главой Пентагона Остином планы противника, пути их срыва, а также необходимость усиления противовоздушной обороны Украины большим количеством ракет.

Война •   •  7912 просмотра
Усиление ПВО, предоставление снарядов и срыв планов врага: о чем Умеров говорил с главой Пентагона

Киевщина уже передала более 100 генераторов - Кравченко посетил Харьковскую область

Киевская область передала более 100 генераторов, павербанков, зарядных станций и топлива в Харьковскую область в рамках акции "Подари свет Харькову", чтобы помочь решить сложную ситуацию с электроснабжением в регионе.

Война •   •  8528 просмотра
Киевщина уже передала более 100 генераторов - Кравченко посетил Харьковскую область

"Ваш финансовый счет добавлен": МВД предупредили о новой схеме кибермошенников

Министерство внутренних дел предупредило о новой схеме кибермошенничества, когда мошенники рассылают сообщения о том, что "Ваш финансовый счет пополнился", со встроенными ссылками на мошеннические ресурсы для похищения данных и средств граждан.

Криминал и ЧП •   •  7983 просмотра
"Ваш финансовый счет добавлен": МВД предупредили о новой схеме кибермошенников

Спецназовцы в Грузии начали разгонять митинг против закона "об иноагентах": есть пострадавшие

Спецназ в Тбилиси начал разгонять протестующих, выступающих против предложенного закона об иностранных агентах, применив слезоточивый газ и силу. Среди пострадавших - активисты и полицейский.

Новости Мира •   •  8924 просмотра
Спецназовцы в Грузии начали разгонять митинг против закона "об иноагентах": есть пострадавшие