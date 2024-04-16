Медийщики требуют уволить Гуменюк с должности коммуникационщика ОК "Юг": чем вызвано недовольство

Украинские журналисты написали коллективную жалобу к Главнокомандующему ВСУ, Министру обороны и начальнику Генштаба относительно деятельности пресс-секретаря ОК "ЮГ" Натальи Гуменюк. По словам медийщиков Гуменюк запрещает освещать военные преступления рф в зоне ответственности военнослужащей. Журналисты требуют от военного руководства заменить Наталью Гуменюк "на более компетентное лицо и не допускать ее к любому управлению коммуникациями". Об этом пишет УНН со ссылкой на текст заявления.

Уверены, что лицо, которое руководит коммуникациями ОСУВ во время войны, должно уметь адекватно и профессионально взаимодействовать с медиа, понимать чрезвычайную важность освещения событий с фронта, необходимость документирования и привлечения внимания к преступлениям россиян и ни в коем случае не ставить неоправданные ограничения, которые препятствуют работе журналистов. - говорится в заявлении.

Детали

В своем заявлении представители СМИ акцентируют на ужасно выстроенной коммуникации ОК "Юг" с журналистами, которые освещают события на фронте на юге страны. Работа пресс-секретаря во многих аспектах проявляется через запреты и установление ограничений, что очень похоже на советскую систему.

Одним из самых вопиющих моментов, по мнению журналистов, является запрет работы в процессе освещения преступлений, совершенных Московией:

Человек, который препятствовал освещению преступлений россиян, который не дает журналистам показывать отважных защитников Херсонщины, который не способен объяснить командованию своего направления, почему общество должно видеть не только ее лицо, но и лица воинов и почему мир должен оперативно видеть российские военные преступления, не может и дальше возглавлять коммуникации. -- говорится в заявлении.

Медработники требуют "заменить Наталью Гуменюк на более компетентное лицо и не допускать ее к любому управлению коммуникациями."

Кроме устранения Гуменюк с должности главного коммуникационщика ОК "Юг" журналисты также имеют еще три требования:

* Обеспечить доступ журналистов в районы Херсонщины, которые "неоправданно долго блокировались Натальей Гуменюк".

* Провести ревизию существующих правил работы пресс-центров ОК "Юг" и объединенного новосозданного ОУВ "Таврия" (ранее ОСУВ "Одесса" и ОСУВ "Таврия"), чтобы избежать случаев чрезмерного и неоправданного контроля и ограничений, которые препятствуют освещению и документированию чрезвычайно важных для Украины событий.

* В заключение, журналисты, будто идя "на опережение", попросили не назначать на коммуникационные должности в структурах Сил Обороны Анну Маляр.

Пожалуйста, приложите усилия, чтобы журналистам не пришлось писать еще одно письмо о недопустимости возглавления любых коммуникационных структур Сил обороны Анной Маляр. Лица на ключевых коммуникационных должностях должны иметь надлежащие навыки и репутацию для выполнения своих обязанностей в соответствии с требованиями времени, особенно в военный период. - говорится в заявлении.

Вероятно, предостережение относительно Маляр связано с ее недавним выступлением в теле-эфире, где бывшая пресс-секретарь Минобороны бестактно высказалась на тему демобилизации военных.

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр будет снимать кино о войне в Украине, чтобы мотивировать европейскую поддержку

Обращение уже подписали около сотни представителей различных медиа.

В Минобороны данное заявление пока никак не комментировали. Сама Гуменюк также пока молчит. Однако, на ее защиту уже стали некоторые из активистов.

И правильно делает НатальяГуменюк, потому что большинство местечковых сми за бабло возят иностранцев (фиксеры), а потом прилеты и говно инфа в европейских сми. Наталья одна из самых компетентных лиц, поэтому эта клевета от так называемых сми, которым она не дает зарабатывать на войне .... Наталья лучшая в своей сфере, профессиональная, принципиальная. - написала Ната Карташева.

Дополнительно

На назревающий скандал с коммуникационщицей ОК "Юг" отреагировали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Там акцентировали, что вопрос коммуникаций согласовывается с Министерством обороны, и в этот процесс точно не привлекают посторонних лиц, в том числе и "бывших заместителей Министра обороны Украины". В ведомстве попросили не втягивать ВСУ в политическую борьбу.