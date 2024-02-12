Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр будет снимать кино о войне в Украине, чтобы мотивировать европейскую поддержку

Экс-заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр будет снимать кино о войне в Украине. Об этом она сама сообщила на своей странице в соцсети телеграмм, передает УНН.

Мою идею и концепцию фильма о российско-украинской войне утвердили. Начинаю работать с телепроизводителями двух крупнейших европейских стран. Больше пока не могу сказать. Но европейский зритель вскоре увидит нашу войну под другим углом. Моя цель - мотивировать европейцев поддержать предоставление нам помощи их правительствами. - сообщила Маляр.

Детали

Ганя Маляр также отметила, что уже имеет договоренности с двумя теле производителями крупнейших европейских стран.

В Детектор Медиа отметили, что новость о том, что юрист и бывшая заместитель министра обороны подалась в киноиндустрию, была воспринята довольно иронично. Впрочем ссылки на имена заявителей не дали.

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