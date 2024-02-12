Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр будет снимать кино о войне в Украине, чтобы мотивировать европейскую поддержку
Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр снимет фильм о войне в Украине с продюсерами из ведущих европейских стран, чтобы мотивировать большую поддержку Украины.
Во Франции раскрыли сеть российской пропаганды, которая транслировала дезинформацию о войне в Украине на более 200 инфоресурсов
Франция разоблачила российскую пропагандистскую сеть, которая транслировала пророссийскую дезинформацию в более 200 СМИ, направленную на подрыв поддержки Украины со стороны Запада.
На Киевщине синоптики предупреждают о густом тумане и низкой видимости
Синоптики предупреждают, что ночью и утром 13 февраля в Киевской области образуется густой туман, который ухудшит видимость до 200-500 метров. Эти условия рассматриваются как первый уровень опасности.
Сообщается о новой группе иранских беспилотников, которые направляются на Днепропетровщину.
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что новая группа беспилотников Shahed иранского производства была обнаружена на пути из Запорожской области в Днепропетровскую область на фоне продолжающихся атак таких беспилотников на востоке Украины.
Продолжаются атаки иранских беспилотников. Угроза применения авиаударов в восточных регионах
Военно-воздушные силы Украины предупредили, что беспилотники-камикадзе иранского производства продолжают атаковать, а российские самолеты создают угрозу авиаударов в восточных прифронтовых районах.
Сумщина: россияне атаковали приграничье 14 раз, прозвучало более полусотни взрывов
Российские военные 14 раз атаковали границу Сумской области в Украине, используя минометы, артиллерию, беспилотники и другое оружие, что привело к более 50 взрывам по всей области.
Ударные беспилотники иранского производства направляются из Херсонской области на Днепропетровщину
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что была обнаружена новая группа беспилотников Shahed иранского производства, которые летели с Херсонщины в направлении Днепропетровской области.
Подготовка к "выборам": рф на ВОТ проведет проверки помещений потенциальных избирателей
Начиная с 17 февраля, российские силовики будут проводить поквартирные обходы на временно оккупированных украинских территориях с целью запугивания жителей и идентификации избирателей для проведения фейковых выборов.
Атака россиян по нефтебазе в Харькове привела к утечке 3000 тонн нефти в окружающую среду, экологи проверяют воду в реке Уды
Около 3 000 тонн нефтепродуктов вытекло в окружающую среду вблизи Харькова из-за российской атаки на нефтебазу, но пробы не обнаружили нефти в питьевой воде.
Воздушные силы ВС Украины сообщают о вражеских ударных беспилотниках, которые направляются к Днепру
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что несколько групп вражеских ударных беспилотников направляются в сторону Днепра.