Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр зніматиме кіно про війну в Україні, аби мотивувати європейську підтримку
Київ • УНН
Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зніме фільм про війну в Україні з продюсерами з провідних європейських країн, щоб мотивувати більшу підтримку України.
Екзаступниця Міністра оборони України Ганна Маляр зніматиме кіно про війну в Україні. Про це вона сама повідомила на своїй сторінці у соцмережі телеграм, передає УНН.
Мою ідею та концепцію фільму про російсько-українську війну затвердили. Починаю працювати з теле виробниками двох найбільших європейських країн. Більше поки не можу сказати. Але європейський глядач невдовзі побачить нашу війну під іншим кутом. Моя мета - мотивувати європейців підтримати надання нам допомоги їхніми урядами.
Деталі
Гання Маляр також зазначила, що вже має домовленості із двома теле виробниками найбільших європейських країн.
У Детектор Медіа зазначили, що новину про те що юристка та колишня заступниця міністра оборони подалась у кіно індустрію сприняли доволі іронічно. Втім посилання на імена заявників не дали.
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