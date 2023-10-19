Замість Маляр: письменник та військовий Ілларіон Павлюк отримав посаду в Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Письменник та військовий Ілларіон Павлюк очолив Управління преси та інформації Міністерства оборони. Про це повідомив він у Facebook, передає УНН.
Павлюк повідомив, що сьогодні офіційно завершив службу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
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“Приймаю нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую Міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду! Разом — до перемоги! Слава Україні!” — написав Павлюк.
Доповнення
Ілларіон Павлюк письменник, продюсер, офіцер Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, журналіст, документаліст, автор бестселерів “Я бачу, вас цікавить пітьма”, “Білий попіл”, “Танець недоумка”. Багатодітний батько.
18 вересня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про звільнення шістьох заступників очільника Міноборони України та державного секретаря відомства.
Згодом Кабінет міністрів України призначив шістьох нових заступників міністру оборони Рустему Умєрову.